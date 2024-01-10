Hayaller Gerçek Olsun Derneği'nden Hataylı depremzedelere özel gece! Haluk Levent sahne alacak

Çocuklara ve kadınlara yönelik bilgi ve beceri atölyeleri olarak planlanan "Ekolojik Bilim ve Sanat Atölyeleri" şehirde herkesin kolayca ulaşabileceği bir lokasyonda, Hatay'ın merkezinde inşa edilecek. Fütüristik ve çevreci peyzajıyla dikkat çeken bir kompleks olarak hizmet verecek olan atölyelerdeeğitimler Hatay Valiliğinin koordinasyonuyla, Milli Eğitim Bakanlığının alanında uzman kadrolarınca yürütülecek.

HEDEF HATAYLI KADINLAR VE ÇOCUKLAR

Ekolojik bilim ve sanat atölyelerine katılan çocuklar edinecekleri ekstra bilgi ve becerilerle gelecek hedeflerini çok daha yukarılara taşırken, Hataylı kadınlar ise edinecekleri teori ve pratik kazanımlarla iş ve meslek sahibi olabilecek.

HALUK LEVENT SAHNE ALACAK

Gecede ayrıca deprem sonrası dönemde Hatay'da derneğin yaptığı yardım çalışmalarına gönüllü olarak katılan gençlere sertifika verilecek. Bağış gecesine katkılarından dolayı Raşit Altun, Cüneyt Yalınkılınç, Neslihan Yetişkin, Hakan Tangülü, Dinçer Alaca'ya, programın sunuculuğu üstlenen Esra Esen Atayeter ve Mehmet Aydın'a, Karadeniz Antik'e, İsmail Küçükkaya'ya ve Haluk Levent'e de plaket takdim edilecek.

ESERLER BAĞIŞ GECESİNDE SATIŞA SUNULACAK

Hatay için yola çıkan Hayaller Gerçek Olsun Derneği'nin gecesinde Karadeniz Antik desteğiyle gerçekleşecek açık arttırmada eserler hem salondaki misafirlere hem de geceye çevrimiçi bağlanan misafirlere satışa sunulacak. Açık arttırmada Raşit Altun, Şahin Ergin, Birim Aksuyek, İpek Güven, Elif Nil, Neslihan Yetişkin'e ait tablolar, Galatasaraylı Icardi'nin imzalı forması, Fenerbahçe Kulübü futbol takımının tam kadro imzalı iki forması ve bir adet Beşiktaş Kulübü futbol takımının tam kadro imzalı forması satışa sunulacak. Açık arttırmadan elde edilen gelir de derneğin projesine kaynak olarak aktarılacak. Gece iş, sanat, spor ve cemiyet hayatının önemli isimlerini buluşturacak.

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