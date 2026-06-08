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Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay’dan öğrencilerle dostluk maçı

Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay’dan öğrencilerle dostluk maçı
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Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, TOKİ Şehit Jandarma Yarbay Alim Yılmaz Ortaokulu'nda yeni tamamlanan halı sahada öğrenci ve öğretmenlerle dostluk maçı yaptı. Sporun birleştirici gücüne vurgu yapan Çay, gençlerle bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, öğrencilerin davetini geri çevirmeyerek sahaya çıktı. Yeni tamamlanan halı sahada öğrenciler ve öğretmenlerle dostluk maçında bir araya gelen Çay, sporun birleştirici gücüne vurgu yaptı.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, TOKİ Şehit Jandarma Yarbay Alim Yılmaz Ortaokulu'nda yapımı tamamlanan yeni halı sahada düzenlenen dostluk müsabakasına katıldı. Hafta sonu gerçekleştirilen etkinlikte öğrencilerin heyecanına ve mutluluğuna ortak olan İl Müdürü Çay, gençlerle yakından ilgilendi.

Sporun sadece fiziksel bir aktivite olmadığını belirten Çay, "Spor, yalnızca fiziksel gelişime katkı sağlamakla kalmaz; aynı zamanda paylaşma, dayanışma, takım ruhu ve dostluk duygularının güçlenmesinde de çok önemli bir rol oynar. Bugün burada öğrencilerimizin bu heyecanına ortak olmaktan ve onlarla aynı sahayı paylaşmaktan büyük mutluluk duydum" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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