GKV Özel Okulları kurucularından Celal Ersoy, vefatının ikinci yılında anıldı

Gaziantep Kolej Vakfı (GKV) Özel Okulları kurucularından, iş insanı ve eğitim gönüllüsü merhum Yusuf Celalettin Ersoy, vefatının ikinci sene-i devriyesinde hüzün ve minnetle anıldı. Gaziantep Asri Mezarlığı'ndaki aile kabristanında gerçekleştirilen anma ziyaretinin ardından program, GKV Özel Okulları tören salonunda düzenlenen duygu dolu bir törenle devam etti.

GKV Özel Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan törene; GKV Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Esra İbanoğlu, yönetim kurulu üyeleri, Gaziantep Şahinbey Lions Kulübü üyeleri, GKV Özel Okulları Genel Müdürü Fevzi Gürsel, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

"Celal Ersoy'un Adı GKV'nin hafızasında yaşamaya devam edecek"

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törenin açılış konuşmasını GKV Özel Okulları Genel Müdürü Fevzi Gürsel yaptı. Gaziantep Kolej Vakfı'nın köklü tarihine ve eğitim idealine vurgu yapan Gürsel, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Gaziantep Kolej Vakfı'nın hikayesi, yalnızca binalardan ve derslerden oluşan bir yapı değildir; bu hikayenin temelinde büyük bir ideal vardır. Merhum Cemil Alevli'nin eğitim sevdasıyla başlayan, merhume Nüket Alevli Ersoy'un Cumhuriyet'e ve gençlerimize olan inancıyla taşınan bu büyük emanetin en önemli taşıyıcılarından biri de Celal Ersoy olmuştur.

Bir insanın adı bir çocuğun hayatına dokunmuşsa, bir gencin geleceğine ışık olmuşsa o isim artık yalnızca geçmişte kalmaz, yaşamaya devam eder. Celal Ersoy'un adı da GKV'nin hafızasında çok derin izler bıraktı. Bizler bugün burada yalnızca onu özlemle anmıyoruz; bize bırakılan bu değerli mirası, Cumhuriyetimizin temel değerlerini ve Atatürk'ün çağdaş eğitim idealini yaşatacağımıza söz veriyoruz."

Sahneden yükselen duygu dolu anlar

Konuşmanın ardından sunulan ve Celal Ersoy'un başarılarla dolu yaşamı ile eğitime sunduğu katkıları anlatan biyografik sinevizyon gösterimi salonda duygusal anlar yaşattı. İzleyenlerin minnetle takip ettiği sinevizyonun ardından tören, öğrencilerin hazırladığı sahne performanslarıyla devam etti.

Öğrencilerden Ceyda Onat'ın merhum Ersoy'a hitaben okuduğu mektup salondakilere duygu dolu anlar yaşattı. Gaziantep Kolej Vakfı Oratoryosu'nun coşkulu sunumunun ardından sahne alan anaokulu öğrencilerinin vals gösterisi ise anma programına ayrı bir renk kattı.

Programın son bölümünde gerçekleşen müzikle Arya Yorulmaz'ın "Gül Pembe" ve Mira Gökalp'in "Bu Kalp Seni Unutur Mu?" performansları, merhum Celal Ersoy'un aziz hatırasına yakışır duygu yüklü bir finalle son buldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı