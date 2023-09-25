Gebze Teknik Üniversitesi'nde terbiye eğitimi mi yapılıyor? İletişim Başkanlığı konuya açıklık getirdi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın yayın organlarında, "Üniversitede terbiye eğitimi!" başlığıyla yer alan haberlere açıklık getirdi. Açıklamada Gebze Teknik Üniversitesi'nde birçok farklı alanda kurum içi eğitimler verildiği ve eğitimlerden birinin de Adab'ı Muaşaret eğitimi olduğu ifade edildi. Eğitimin "iş hayatında nezket" ve kartvizit kullanımı" gibi başlıklardan oluştuğu aktarıldı.

Gebze Teknik Üniversitesi'nde akademik ve idari personele "terbiye eğitimi" verildiğine ilişkin bazı basın organlarında çıkan haberlere ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın yayın organlarında "Üniversitede terbiye eğitimi!" başlığıyla yer alan haberler hakkında açıklamada bulundu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Gebze Teknik Üniversitesi'nde, 'Stres ve Öfke Yönetimi Eğitimi', 'Nefes ve Meditasyon Teknikleri Eğitimi', 'İlk Yardım Eğitimi', 'Veri Analizi ve Raporlama Teknikleri Eğitimi', 'Photoshop Eğitimi' gibi birçok farklı alanda kurum içi eğitimler her yıl düzenli olarak verilmektedir.

"SERTİFİKALI OLARAK VERİLMİŞ BİR EĞİTİMDİR"

Bu hizmet içi eğitimlerden biri olan habere konu Adab-ı Muaşeret Eğitimi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından birçok kuruma daha önce sertifikalı olarak verilmiş olan bir eğitimdir. Eğitim içeriği de haberde belirtilenle uyuşmamaktadır.

"KULANILAN FOTOĞRAFIN EĞİTİMLE İLGİSİ YOK"

Eğitim, "iş hayatında nezaket", "kartvizit kullanımı", "iş yaşamında telefon ile iletişim" gibi protokol yönetimi kapsamındaki eğitim başlıklarından oluşmaktadır. Ayrıca haberde kullanılan fotoğrafın eğitimle ilgisi bulunmayıp, sadece manipülasyonu desteklemek amacıyla kullanılmıştır.