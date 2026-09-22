Gazze'de eğitim, 88 bin öğrenci için zorluklara rağmen sürdürülmeye çalışılıyor

Kastamonu Üniversitesi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Al-Quds University Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Dr. Safa Nassereldin, Gazze'de tüm zorluklara rağmen öğrencilerin geleceği için eğitim faaliyetlerini sürdürmeye çalıştıklarını belirterek, "Eğitim her şart altında devam etmek zorundadır" dedi.

Kastamonu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği ile Dış İlişkiler Genel Koordinatörlüğü iş birliğinde, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Bilim İletişimi Ofisi koordinasyonunda "Bilim Kafe" etkinliği gerçekleştirildi. 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte " Gazze'de Üniversite Olmak" konusu ele alındı, Yaşayan Miras Çalışmaları ve Şehir Arşivi'nde (Yücebıyıklar Konağı) gerçekleştirilen programa çevrim içi olarak katılan Al-Quds University Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Emad Hamadeh ile Bölüm Başkanı Dr. Safa Nassereldin, Gazze'de eğitimde yaşanan zorluklar anlatıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Kastamonu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Doç. Dr. Selver Mertoğlu, Gazze'de yükseköğretimin mevcut durumunun ele alınacağı program hakkında bilgiler vererek, "Savaş ve çatışma şartlarında üniversiteli olmak, öğrenci olmak ve akademik hayatı sürdürmeye çalışmak çok daha farklı bir anlam kazanıyor. Eğitimin sürekliliği, bilgiye ulaşmak, akademik çalışmalarını devam ettirmek ve geleceğe ilişkin umutlarını korumak başlı başına önemli bir mücadele haline gelebiliyor. Bugünkü buluşmamızda Gazze'de yükseköğretimi uzaktan değerlendirmek yerine, oradaki akademik hayatı yakından bilen bir akademisyenin deneyimlerinden dinleme imkanı bulacağız. Üniversite öğrencilerinin ve akademisyenlerin yaşadıklarını, eğitimin bu şartlar altında nasıl sürdürüldüğünü ve üniversitenin insan hayatındaki yerini doğrudan kendisinden dinleyeceğiz" dedi.

Programda konuşan Emad Hamadeh, geçen yıl Kastamonu Üniversitesi'ni ziyaret ettiğini belirterek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Gazze'de üniversite öğrencisi olmanın eğitim ve günlük yaşama yansımalarını anlatan Dr. Safa Nassereldin da öğrencilerin eğitimlerini sürdürürken fiziksel, teknolojik ve akademik açıdan çeşitli güçlüklerle karşılaştığını söyledi. Eğitimi dijital kaynaklar ve teknolojik imkanları kullanarak sürdürmeye çalıştıklarını belirten Nassereldin, mevcut şartların bu imkanlardan yararlanmayı da zorlaştırdığını söyledi. Öğrencilerin yaşanan tüm zorluklara rağmen eğitimlerini sürdürme çabasının önemine değinen Nassereldin, akademik faaliyetlerin devamlılığını sağlamak için uluslararası desteğe ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

" Eğitim, Gazze içerisindeki hayatı devam ettirebilmeleri için bir umuttur"

Gazze'deki sorunların yeni başlamadığını ve uzun zamandır var olduğunu söyleyen Dr. Safa Nassereldin, "Sadece fiziki olarak kütüphaneler, üniversitelere saldırmıyorlar. Aynı zamanda internet erişimimiz sınırlı oluyor. Filistin içerisindeki üniversiteler arasında iletişim kurmak da zor, uzaktan eğitim görmek de zor. İslam Üniversitesinin Gazze'deki binasından bahsediyoruz. Buradaki büyük bir darbe olduğunu görüyoruz. Sadece fiziki olarak bina gitmemiş, aynı zamanda içindeki bütün arşiv yerle bir olmuş. Laboratuvarda yapmış olduğumuz bütün araştırmaların hepsi gitmiş. Bu eğitimlerle orada yaşayan öğrencilere gelecekleriyle alakalı tutunabilecekleri bir dal vermeye çalışıyoruz. O yüzden eğitim bizim için çok önemli. Hem öğrenci için istikrarlı bir hayat sunuyor hem geleceği düşünebilecek bir umut veriyoruz hem de bu sürekliliği devam ettirmeye çalıştığımız için biz de ayakta kalabiliyoruz. Hayatta tutunabilecek bir şey bulabiliyorlar. Ölenler olmuş olsa bile öğrenciler hayatı ve geleceği devam ettirebildiklerine, sürdüreceklerine inanıyorlar. Eğitim aynı zamanda sadece ayakta kalabilmek için de değil, aynı zamanda toplumsal Gazze içerisindeki hayatı devam ettirebilmeleri için bir umuttur. Eğitim savaşın altında duramaz, eğitim durduğu zaman da biz geri gidiyoruz. Biz bu şekilde duramıyoruz. Eğitim her şart altında devam etmek zorundadır. Çünkü Gazze'nin iyileşebilmesi için, geleceği olabilmesi için en önemli şey eğitimdir. Gazze'de 21 eğitim kurumu vardı ve 38 tane akademisyen, 88 bin öğrenci vardı. Rakamlar çok önemli değil, önemli olan eğitim sistemidir. Temel bakımdan zarar gören bir sistemden bahsediyoruz. Her şey zarar gördü. 22 tane eğitim kurumu zarar gördü, tamamen yerle bir oldu" şeklinde konuştu.

Programda, Türkiye ile Gazze'deki üniversiteler arasındaki akademik ilişkiler de ele alındı. Mevcut iş birliklerinin akademik değişim, ortak bilimsel çalışmalar, teknik destek ve altyapı desteği gibi alanlarda geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Öğrencilerin yanı sıra, Gazze'de görev yapan akademisyenlerin karşılaştığı güçlüklerin de değerlendirildiği programda, ihtiyaç duyulan destekler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı