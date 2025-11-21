Haberler

Gaziemir'de Ailelerle Mutfak Atölyesi Etkinliği Düzenlendi

Gaziemir'de Ailelerle Mutfak Atölyesi Etkinliği Düzenlendi
Güncelleme:
İzmir'de Gaziemir İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 'Eğitimde Ailenin Gücü' projesi kapsamında aileleriyle birlikte mutfak atölyesi etkinliği düzenledi. Öğrenciler, aileleriyle birlikte turşu, gözleme ve mantı yaparak özel anlar paylaştı.

İZMİR'de Gaziemir İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin uygulamalı ana sınıfı öğrencileri, 'Eğitimde Ailenin Gücü' projesi kapsamında aileleriyle birlikte mutfak atölyesi etkinliğine katıldı. Öğrenciler turşu kurup, gözleme açıp, mantı hazırladı, aileleriyle özel anlar paylaştı.

Gaziemir İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin uygulamalı anasınıfı öğrencileri, 2025 yılının 'Aile Yılı' olması ve 'Eğitimde Ailenin Gücü Projesi' kapsamında aileleriyle birlikte mutfak atölyesi etkinliği yaptı. Aile fertleriyle okula gelen miniklerin kimisi turşu ve zeytin kurdu, kimisi gözleme açıp, mantı hazırladı. Çocuklar hem eğlenip aileleriyle özel anlar paylaştı hem de mutfak becerilerini geliştirdi.

'DAHA İYİ KAVRIYORLAR'

Gaziemir İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü Öğretmeni olan aynı zamanda da okulun uygulamalı ana sınıfından Toprak Efe Yıkılmaz'ın velisi olan Serdal Yıkılmaz, "Oğlum burada öğrendiklerini evde de yapmak istiyor. Biz de sık sık evde kek, gözleme gibi yiyecekleri birlikte hazırlamaya gayret ediyoruz. Hamur işleri ile ilgilenmesini seviyor. Bu etkinlikler sayesinde hem oğlumla hem de öğrencilerle iletişimimi daha da sıklaştırmış oluyorum. Çocuklar eğlendiği için daha aktif oluyorlar ve daha iyi kavrıyorlar. Biz de onların dünyasına girmiş oluyoruz ve normalde kızdığımız şeylere kızmaz hale geliyoruz. Böylece aramızdaki iletişimimiz de gelişiyor" dedi. Toprak Efe Yıkılmaz ise "Sabah babam ile okula geldik. Şimdi birlikte çeşitli yemekler ve mantı yapıyoruz. Güzel müzikler dinliyoruz. Vaktimiz çok güzel geçiyor. Evde de hep babama ve anneme yardım ediyorum" dedi.

'MUTFAK ATÖLYESİ ETKİNLİKLERİNİ EVDE DE DENİYORUZ'

Ana sınıfına giden Ali Yorçu'nun (4) annesi Gülin Yorçu, "Okulumuzda böyle etkinlikler ara ara oluyordu ama bu defa ailelerin de katılımıyla yapıldı. Bu da bizi çok mutlu etti. Çocuklarımız da burada birlikte vakit geçirmek ve bir şeyler yapmak hem bizim hem de onlar için çok keyifli, unutulmaz bir anı oldu. Ali'nin okulda yaptığı mutfak atölyesi etkinliklerini evde de deniyoruz. Ali de bize yardım etmek, evde de bir şeyler yapmak istiyor. Tabii bu bizi mutlu ediyor, olabildiğince dahil ediyoruz" diye konuştu.

'OKLAVA İLE HAMUR AÇMAYI ÖĞRENDİM'

Ana sınıfına giden Buğçe Başer (5) ise "Bugün gözleme yapıyorum. Etkinliğe Aylin teyzemle katıldım. Pişirdiğimde de ilk teyzeme ikram edeceğim. Arkadaşlarımla güzel keyifli vakit geçiriyorum" dedi. Bir diğer anasınıfı öğrencisi Nil Şura Yağcı (5), "Bugün ben de gözleme yapıyorum. Oklava ile hamur açmayı öğrendim. Gözlememi herkes için yapıyorum. Etkinliğe de anneannemle geldik. Etkinlikte çok eğlendim" diye konuştu.

'AİLELER EĞİTİMİN ÖNEMLİ BİR PARÇASI'

Gaziemir İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Celal Gülcan, "Türkiye'de 2025 yılı 'Aile Yılı' ilan edildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ve Gaziemir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün desteği ile 'Eğitimde Ailenin Gücü' projesi kapsamında etkinlikler düzenledik. Aileler eğitimin önemli bir parçası. Bu nedenle bugün öğrenci ile aileyi bir araya getirdik. Üretimde, paylaşmada, iş birliğinde bir eğitim ortamı oluşturmaya çalıştık. Temel amacımız, yetkin ve erdemli insan yetiştirmek. Yetkin ve erdemli insanda üreterek, yaşayarak öğrenen insandır. Bu nedenle okulumuz sadece sosyal ve akademik bir eğitim vermiyor, aynı zamanda yaşam becerileri de kazandırıyor. Vatanını, milletini seven, değerlerine sahip çıkan çocuklar yetiştirmek istiyoruz. O kapsamda burası, zengin bir okul. Biz de elimizdeki kaynaklar ile hem Aile Yılı'na hem de Eğitimde Ailenin Gücü projesine katkı sağlamak istedik. Yıl boyunca bu etkinliklerle bir araya geleceğiz" dedi.

'HAYATA GEÇİRDİĞİMİZ PROJELERDEN ÇOK GÜZEL SESLER ALIYORUZ'

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi de "Cumhurbaşkanımızın 2025 yılını 'Aile Yılı' olarak ilan etmesi, medeniyetimizin temel taşı olan aile kurumumuzu tüm yönleriyle desteklemek, korumak ve gelecek nesillere en sağlam şekilde aktarmak adına atılmış çok kıymetli bir adımdır. İzmir'in dört bir yanında bu vizyon doğrultusunda hayata geçirdiğimiz projelerden çok güzel sesler alıyoruz. Mutfak atölyesi de bu çalışmaların güzel örneklerinden biri oldu. Aileleri ve eğitim kurumlarımızı bir araya getiren bu anlamlı etkinlikte, geleneksel mutfak kültürümüzün inceliklerini gelecek nesillere aktarırken hazırlanan 'Ailemle Sağlıklı Lezzetler' kitapçığı da bu değerlerimizin kalıcılığını sağlayacak önemli bir kaynak oldu" diye konuştu.

