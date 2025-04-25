Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi deprem riski nedeniyle taşınacak
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi'nin faaliyetlerinin 20 gün süreyle durdurulacağını ve deprem riski nedeniyle Avcılar Yerleşkesi'ne taşınacağını açıkladı. Rektör Aydın, bu kararın öğrencilerin ve çalışanların güvenliği için alındığını belirtti.
İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın " İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi'nin faaliyetleri 20 gün süreyle durduruldu. Fakülte deprem riski nedeniyle Avcılar Yerleşkesi'ne taşınacak" dedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - Eğitim