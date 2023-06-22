Fikri Mülkiyet Hukuku Yüksek Lisans Programı 7. Öğretim Yılı Kapanış Töreni Yapıldı

TÜRKPATENT, WIPO ve Ankara Üniversitesi işbirliğiyle yürütülen Fikri Mülkiyet Hukuku Yüksek Lisans Programının 7. Öğretim Yılı Kapanış Töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan TÜRKPATENT Başkanı Cemil Başpınar, programın başarılı bir şekilde yürütüldüğünü belirtti ve mezun olan öğrencileri tebrik etti.

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT), Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) ve Ankara Üniversitesi işbirliğiyle yürütülen Fikri Mülkiyet Hukuku Yüksek Lisans Programının 7. Öğretim Yılı Kapanış Töreni yapıldı.

TÜRKPATENT Başkanı Cemil Başpınar, törende yaptığı konuşmada, söz konusu programın 7 yıldır başarılı şekilde gerçekleştirildiğini söyledi. Bu yıl Türkiye'den öğrencilerin yanı sıra Arnavutluk, Bangladeş, Hindistan, Kamerun, Pakistan, Sri Lanka, Sudan, Türkmenistan, Uganda ve Zimbabve'den gelen öğrencilerin mezun olduğunu belirten Başpınar öğrencileri tebrik ederek programın ülkeye kazandırılmasına katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Başpınar, bir yandan sınai mülkiyet haklarına ilişkin tescil faaliyetleri gerçekleştirerek ülkenin fikri ürün havuzunu büyütmeye bir yandan da sınai mülkiyetle ilgili eğitim, bilgilendirme ve farkındalık faaliyetlerini sürdürerek fikri mülkiyet alanında duyulan nitelikli insan kaynağı kapasitesinin oluşturulmasına katkı sağladıklarını anlattı.

Fikri mülkiyet sisteminin, farklı kurumların ve sektörlerin etkileşim içinde olduğu, çok paydaşlı, geniş ve küresel bir alan olduğuna dikkati çeken Başpınar, ortak hedeflere ulaşmada bu uzmanlıklardan etkin şekilde yararlanarak işbirlikleri geliştirmenin önemine dikkati çekti.

Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Serdar Öztürk de konuşmasında işbirliğinden memnuniyet duyduklarını, gelecekte bunun gibi programların sürmesini temenni ettiklerini vurguladı.

Kapanış töreni kapsamında Fikri Mülkiyet Alanında Güncel Gelişmeler ve Fikri Mülkiyet Hukuku Yüksek Lisans Programına Kariyer Odaklı Bakış Semineri gerçekleştirildi.