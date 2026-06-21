Eskişehirli gençler, " Akdeniz'in Ortak Mirası: Eskişehir'den Sousse'a Kültürel Diyalog ve Sosyal Katılım" projesi kapsamında Tunus Maarif Okullarını ziyaret ederek Türkiye Maarif Vakfının uluslararası eğitim faaliyetlerini ve iki ülke arasındaki iş birliklerini yakından tanıma fırsatı buldu.

Eskişehir'den Tunus'a uzanan "Akdeniz'in Ortak Mirası: Eskişehir'den Sousse'a Kültürel Diyalog ve Sosyal Katılım" projesi çerçevesinde gençlerin kültürel ve eğitsel temasları sürüyor. Proje kapsamında Tunus'ta bulunan Türk gençlik heyeti, Tunus Maarif Okullarına anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi.

Eğitim alanındaki iş birlikleri incelendi

Ziyaret sırasında heyet, Türkiye Maarif Vakfının uluslararası düzeyde yürüttüğü eğitim faaliyetleri ve Tunus genelinde gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında kapsamlı bilgi aldı. Gençler, iki ülke arasında eğitim alanında yürütülen stratejik ortaklıkları ve projeleri yerinde inceleme fırsatı yakaladı. Kültürel diyaloğun yanı sıra sosyal katılımı artırmayı hedefleyen program, gençlerin vizyonuna önemli katkılar sağladı.

Maarif okulları yönetimine teşekkür

Ziyaret sonrasında projeyi yürüten yetkililer ve gençler, kendilerini büyük bir içtenlikle ağırlayan Tunus Maarif Okulları idarecilerine ve personeline teşekkür etti. Yapılan açıklamada, eğitim çalışmaları hakkında paylaşılan değerli bilgilerin yanı sıra gösterilen sıcak misafirperverlik ve yakın ilgiden duyulan memnuniyet dile getirildi. Bölgedeki kültürel diyalog çalışmalarının hız kesmeden devam edeceği belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı