Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Aydın, yapımı süren iki okulun inşaatını inceledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Aydın, yapımı süren iki okulun inşaatını inceledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, yapımı süren Mualla Zeyrek ve Porsuk ilkokullarının inşaat alanlarında inceleme yaptı. Aydın, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı; okulların modern ve güvenli eğitim ortamı sunması hedefleniyor.

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, yapım süreci devam eden okulların inşaat alanlarında incelemelerde bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, Ertuğrulgazi Mahallesi'nde yapımı devam eden Mualla Zeyrek İlkokulu ile Kırmızıtoprak Mahallesi'nde inşası süren Porsuk İlkokulunu ziyaret etti. Ziyaret kapsamında inşaat alanlarında incelemelerde bulunan İl Müdürü Aydın, çalışmaların son durumu ve yapım süreçleri hakkında yetkililerden bilgi aldı. Yapımı devam eden okulların, çağın gerekliliklerine uygun fiziki imkanlarıyla öğrencilere modern, güvenli ve nitelikli eğitim ortamları sunarak akademik ve sosyal gelişimlerine katkı sağlaması hedeflendiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Binance'deki 6,3 milyar dolarlık tarihi vurgunda Kuzey Kore şüphesi

Oklar onu gösteriyor! İddia doğruysa durum hayli vahim
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Evlilik bitiren elbise! Ayna karşısında eski eşine olay gönderme

Evlilik bitiren elbise! Ayna karşısında eski eşine olay gönderme
İngiltere Hazine Bakanı bütçeyi açıkladı, soluğu barda aldı

Hazine bakanı mecliste bütçeyi açıkladı, soluğu barda aldı
Anıtkabir'deki olay görüntü sonrası Dervişoğlu'ndan ilk açıklama

Partiyi karıştıran kare! Beklenen açıklama geldi
Riyad'da alarm! Peş peşe patlama sesleri duyuldu

Başkent yine hedefte! Peş peşe patlama sesleri duyuldu
İspanya’daki kanlı infaz: Suç örgütü lideri Mekin Büyükdeniz hastane odasında öldürüldü

Avrupa'da Türk'e kanlı infaz! Hastane odasında öldürüldü
7 kayıp kadının izi aynı eve çıktı! İçeriden çıkanlar korkunç

7 kayıp kadını arayan polis içeriye daldı! Evden çıkanlar kan dondurdu
Kocasının yanındaki boş koltuğa oturmak istedi! Olan tüm yolculara oldu

Kocasının yanındaki boş koltuğa oturdu! Sonrası inanılır gibi değil