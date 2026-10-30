Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Aydın, yapımı süren iki okulun inşaatını inceledi

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, yapım süreci devam eden okulların inşaat alanlarında incelemelerde bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, Ertuğrulgazi Mahallesi'nde yapımı devam eden Mualla Zeyrek İlkokulu ile Kırmızıtoprak Mahallesi'nde inşası süren Porsuk İlkokulunu ziyaret etti. Ziyaret kapsamında inşaat alanlarında incelemelerde bulunan İl Müdürü Aydın, çalışmaların son durumu ve yapım süreçleri hakkında yetkililerden bilgi aldı. Yapımı devam eden okulların, çağın gerekliliklerine uygun fiziki imkanlarıyla öğrencilere modern, güvenli ve nitelikli eğitim ortamları sunarak akademik ve sosyal gelişimlerine katkı sağlaması hedeflendiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı