ESOGÜ'de 'Study in Eskişehir' temalı uluslararası personel eğitimi düzenlendi

Eskişehir Osmangazi, Anadolu ve Eskişehir Teknik Üniversitesi tarafından düzenlenen 'Study in Eskişehir' temalı Uluslararası Personel Eğitim Haftası, 67 yabancı akademisyenin katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlikte uluslararası işbirlikleri ve Filistin-Türkiye dostluğu üzerine görüşmeler yapıldı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi tarafından ortaklaşa düzenlenen Uluslararası Personel Eğitimi Haftası etkinlikleri başladı. Bu kapsamda ESOGÜ ev sahipliğinde düzenlenen ve Erasmus program ortaklarından gelen toplam 67 akademik personelin katıldığı "Study in Eskişehir" temalı uluslararası personel eğitimi ise ESOGÜ Otel'de gerçekleştirildi. Etkinliğe ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emine Gümüşsoy da katıldı.

Rektör Prof. Dr. Kamil Çolak, etkinliğe katılmak üzere ESOGÜ'ye gelen Filistin Hebron Üniversitesi ekibini makamında ağırlarken, ziyarette uluslararası ilişkilerden sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emine Gümüşsoy, ESOGÜ Uluslararası İlişkiler Birimi Koordinatörü Doç. Dr. Mahmut Sami İşlek ve Erasmus ICM program sorumlusu Dr. Emrah Orakcıoğlu da bulundu. Toplantıda Filistin'den gelen konuklar ile akademik işbirliklerinin daha da ileriye götürülmesi için atılacak adımlar görüşülürken, Rektör Prof. Dr. Kamil Çolak ziyaretten duyduğu memnuniyeti ve Filistin'e desteklerini dile getirdi. Hebron Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Birimi Koordinatörü Dr. Ahmad Ghayyada'nin liderlik ettiği ekip ise ESOGÜ ile derin bir ortaklık kurulduğunu, bu etkinliğin Filistin- Türkiye dostluğuna kıymetli katkılarda bulunduğunu ifade etti. Dr. Ahmad Ghayyada aynı zamanda işgalden dolayı Filistin'de yaşanan zorluklar ve seyahat sırasındaki sıkıntılarını da dile getirdi. Toplantı ikramlar ve hediye takdimleri ile sona erdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
