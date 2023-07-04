Eski rektör, 64 yaşında hukuk fakültesini bitirdi

SAMSUN - Eski rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, 64 yaşında hukuk fakültesini bitirerek mezuniyet heyecanı yaşadı. Bilgiç diplomasını halefinden aldı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ali Fuat Başgil Hukuk Fakültesi 11. Dönem Mezuniyet Töreni OMÜ Mustafa Kemal Güneşdoğdu Kampüsünde gerçekleştirildi. Eski OMÜ Rektörü Sait Bilgiç ise 30 yıl aradan sonra 64 yaşında hukuk fakültesinden mezun olmanın mutluluğunu yaşadı. Prof. Dr. Sait Bilgiç, 1981 yılında Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesinden mezun olduktan sonra aynı yıl ikinci bir üniversite okumak için İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandı. O yıl ikinci bir üniversite okumak için askerlik şartı aranmasından dolayı hukuk fakültesini okuyamayan Sait Bilgiç, 30 yıl sonra, daha önce rektörlüğünü yaptığı OMÜ Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Diplomasını torunu ile birlikte alan Sait Bilgiç, gençlere okumak için mücadele etmenin önemli olduğu mesajını verdi.

Hukuk Fakültesi mezuniyet töreninde ilk olarak dönem birincisi Aleyna Öztürk konuşma yaptı. Konuşmalar sonrası ödül takdimi ve diploma teslim törenine geçildi. Bilgiç, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal'dan diplomasını alarak yaşadığı duyguları paylaştı.

Aftan yararlandı

Bilgiç törende yaptığı konuşmada, "Mensubu olmaktan gurur duyduğum üniversiteden mezun olmaktan mutluyum. Başladığım bir işi gecikmeli de olsa bitirdiğim için çok mutluyum. 1981 yılında İstanbul Üniversite Hukuk Fakültesine ikinci bir fakülte okumak üzere başlayacaktım. Ancak ikinci bir fakülte okumanın önünde 'askerlik yapmış olma' şartı gibi bir şartın olduğunu bilmiyordum. Askerlik belgesi alamadığım için o dönem kayıt yaptıramadım. 30 yıl sonra ilk defa kayıt yaptıramayan, kazanamayan öğrencileri de kapsayan bir af çıkmıştı. O zaman kayıt yaptırdım. Ama bu sefer de İstanbul'a gidip gelmek zor oldu. Burada da yöneticiydim. 2014 yılında yöneticilik görevim bitti. Bu işe tekrar sarılmak istedim. ÖSYM puanımla yatay geçiş yaparak, buraya kaydımı aldırdım. Bir miktar dersimi o dönem verdim. Sonra rektörlük seçimleri yaşandı. Arkasından rektör olarak atamam oldu. ve 4 yıl daha sınavlara giremedim. Üniversiteden atılma noktasına geldim. Pandemi dönemi imdadımıza yetişti. Öğrencilerin aleyhine oldu süreç ama benim lehime oldu. Derslerimi takip edebildim. Nihayetinde kalan son iki dersi de vererek mezun oldum. Huzurlarınızda mezun bir öğrenci olarak ilk defa bulunuyorum. Ama rektör yardımcısı, YÖK üyesi, rektör olarak çok mezuniyet törenlerine katıldım. Öğrencilerimizin ailelerinin heyecanlarına ve gururlarına ortak oldum. Bugün de farklı bir heyecan yaşıyorum. Ama güzel bir duygu. Ali Fuat Başgil isminin Hukuk Fakültesine verilmesinde senato üyesi ve YÖK üyesi olarak bulunan birisiyim. Allah kısmet etti. Bugün geç de olsa bu fakülteden mezun oldum. Halef-selef olarak Sayın Rektörümüzle diploma alışverişi yapmış olduk bu sahnede. Az yaşanacak örneklerden olduğu için bu mezuniyet törenine katılmak istedim. Gençlerimiz önlerinde gördükleri en ufak engeli başarılarına engel olarak görmesinler. Bu engeller gençlerimizin gayretleriyle rahatça aşılır" dedi.

Eski Rektör Bilgiç, konuşmasının ardından protokolün tebriklerini kabul etti.

Diploma tesliminin ardından öğrenciler kep fırlattı. Kep atma sonrası tören son buldu.