Erzurum Teknik Üniversitesi'nden Arş. Gör. Adem Kantar Yılın Genç Araştırmacısı Ödülü

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği ile Ankara Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen 24. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi'nde Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü öğretim elemanlarından Arş. Gör. Adem Kantar Yılın Genç Araştırmacısı ödülüne layık görüldü.

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği ile Ankara Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen 24. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi'nde Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü öğretim elemanlarından Arş. Gör. Adem Kantar Yılın Genç Araştırmacısı ödülüne layık görüldü.

"Erişilebilir Ruh Sağlığı Hizmetlerinde Psikolojik Danışma ve Rehberlik" temasıyla 17-19 Kasım 2023 tarihleri arasında düzenlenen kongrede çok sayıda akademisyen, uzaman ve meslek kuruluşu temsilcisi katıldı.

İyi uygulama örneklerini yaygınlaştırmak, ruh sağlığını öncelik haline getirecek bir ortam oluşturmak ve bu konuda farkındalık sağlamak amacıyla düzenlenen kongrede bildiriler, konferanslar, paneller ve atölye çalışmaları yapılarak ruh sağlığı hizmetlerine erişimin önündeki psikolojik, sosyal, kültürel ve yapısal engeller konuşuldu.

Kongrenin son gününde Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar'ın katılımıyla düzenlenen ödül töreninde ise ETÜ Psikoloji Bölümü'nden Arş. Gör. Adem Kantar, Yılın Genç Araştırmacısı Ödülü'ne layık görüldü.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Kantar'ı tebrik ederek: "Üniversitemiz Edebiyat Fakültesi gerek düzenlediği sempozyumlarla gerekse de yapmış olduğu çalışmalarla adından övgüyle bahsettiriyor. Fakültemizdeki genç araştırmacımız Adem Kantar'ın böylesine önemli bir kongrede bu ödüle layık görülmesi bizleri son derece memnun etti. Bu vesileyle bir kez daha fakültemizi ve Adem Hocamızı gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu. - ERZURUM