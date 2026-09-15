Erzurum’dan ABD’ye bilim yolculuğu

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından düzenlenen 57. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında Erzurum Remzi Sakaoğlu Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri, ülkemizi gururlandıran büyük bir ilke imza attı.

Matematik ve STEM Öğretmeni Mustafa Akay danışmanlığında, öğrenciler İrfan Sefiloğlu ve İrem Alparslan tarafından hazırlanan proje; jüri değerlendirmeleri sonucunda 2027 Uluslararası Regeneron ISEF Bilim ve Mühendislik Yarışmasına katılmaya hak kazandı.

Örümcek zehrinin doku yenileyici ve iyileştirici özelliklerinden yararlanılarak geliştirilen özel hidrojel ve yara bandı, özellikle yatalak hastalarda önemli bir sağlık sorunu olan bası yaralarının iyileştirilmesine yönelik yenilikçi bir çözüm sunuyor. Projenin deneysel, hücresel ve teknik analizleri, Doç. Dr. Nihal Şimşek ve Doç. Dr. Ferhunde Aysin'in akademik rehberlikleriyle Atatürk Üniversitesi Doğu Anadolu Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (DAYTAM) bünyesinde gerçekleştirildi.

Dünyanın en prestijli lise düzeyindeki bilim ve mühendislik yarışmalarından biri olan 2027 International Science and Engineering Fair (Regeneron ISEF)'te Türkiye'yi temsil edecek öğrenciler, bilimsel çalışmalarıyla Erzurum'un ve ülkemizin adını uluslararası arenaya taşıyacak.

Erzurum Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda, " Bu gurur verici başarıdan dolayı danışman öğretmenimiz Mustafa Akay'ı, öğrencilerimiz İrfan Sefiloğlu ve İrem Alparslan'ı, projeye katkı sunan akademisyenlerimizi ve emeği geçen herkesi yürekten tebrik ediyor; ABD'deki uluslararası final yolculuklarında başarılar diliyoruz. Erzurum'dan yükselen bilim, dünyaya uzanıyor" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı