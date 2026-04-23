Jandarmadan 23 Nisan'da çocuklara özel etkinlik

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Gözeler İlkokulu öğrencilerini ağırladı. Etkinlikte çocuklar kayak merkezi ve müze ziyaretlerinin yanı sıra trafik güvenliği eğitimi aldı ve mektuplarını gökyüzüne bıraktı.

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Tercan ilçesine bağlı Gözeler İlkokulu öğrencilerini misafir etti.

Etkinlik çerçevesinde öğrenciler, Ergan Dağı Kayak Merkezi ile Erzincan Müze Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen programda köpek timi gösterisi yapılırken, öğrencilere trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı ve akülü araçlarla uygulamalı eğitim gerçekleştirildi.

Öğrencilerin Mustafa Kemal Atatürk'e yazdığı mektuplar uçan balonlarla gökyüzüne bırakıldı. Etkinlik sonunda çocuklara çeşitli ikramlar ve hediyeler verildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
