ERÜ'den 'Milli Mücadele'den Bugüne Dış Politika' konulu konferans

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından "Milli Mücadele'den Bugüne Dış Politika" konulu konferans düzenlendi.

Sabancı Kültür Sitesi'nde düzenlenen konferansa; Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Ayşe Böhürler, Bayer Özsoy, Dr. Murat Cahid Cıngı, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, ERÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Oktay Özkan, Prof. Dr. Sultan Taşcı ve Prof. Dr. M. Hakan Poyrazoğlu, il müdürleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programın açılış konuşmasını yapan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Erciyes Üniversitesi'nin önemli AR-GE çalışmaları ile çok ciddi araştırma projelerinde yer aldığını söyledi.

Rektör Altun, "Özellikle araştırma merkezlerimiz ve fakültelerimiz ile akademisyen ve araştırmacılarımız ile çok etkin çalışmalar, çok değerli ürünler ile sonuçlar ortaya koymaktayız. İhtiyaç olduğunda TUKOVAC Aşısını geliştiren bir üniversite olarak, Kırım Kongo Kanamalı Ateş hastalığına yönelik geliştirilen aşıda da faz-1 aşamasına gelen projede de çalışmalar devam etmektedir. Bu çalışmalarda hiçbir emeğini esirgemeyen Prof. Dr. Aykut Özdarendeli hocamıza da teşekkür ediyoruz" dedi.

Üniversite olarak hemen hemen her alanda güçlü olduklarına dikkat çeken Rektör Altun, şunları kaydetti:

"Üniversite olarak, sağlık alanı güçlü olduğumuz yöndür. Ancak biz güçlü ve zayıf yönlerimizi bilen, bu yönde de stratejiler geliştiren ve buna göre de gerekli argümanları ortaya koyup, gerekli çalışmalar ile zayıf olan yönlerimize öz değerlendirmeler yaparak, her zaman ileriyi düşünen bir üniversite olarak çalışmalarımıza devam etmek istiyoruz. Sadece sağlık alanında değil, mühendislik alanına bakıldığında yapay zekada Sağlık Bakanlığımız ile yaptığımız çok etkin çalışmalarda devam etmektedir. Ziraat Fakültemizde ise son dönemde araştırma üniversitelerinde ortaya konulmuş olan 107 Milyon bütçeye sahip, 1004 projesini alarak, gıda arzı ve güvenliği konusunda üniversitemizin çok büyük adım atmasını sağlamış bir fakültemizdir. Bu projelerde olmamız, ulusal boyuttaki TÜBİTAK projelerinde bulunmamız bizi üniversite olarak, güçlü kılan yönümüzdür. Bizler bunla yetinmiyoruz. Uluslararası Avrupa Araştırmaları Konseyi'nde de etkin olarak yer alma ve bu alanda da önümüzdeki üniversiteleri de rakip olarak görmek değil, iş birliği yapmak ve onlar ile beraber çalışmalar ortaya koyup birlikte ülkemize nasıl katkı sağlarız kaygısı içerisinde çalışmalarını devam ettiren bir üniversiteyiz. AR-GE boyutunun dışında eğitim-öğretim ve toplumsal katkı alanlarına da baktığınızda Erciyes Üniversitesi olarak bizler mutlaka sahip olduğumuz birikimler ile de toplumumuza, şehrimize katkılar ortaya koymaya çalışıyoruz."

Rektör Altun, konuşmasında düzenlenen bu programlar ile öğrencilerin gelişimine katkı sağlamayı misyon edinmiş bir üniversite olduklarını da sözlerine ekledi.

Rektör Altun'un konuşmasının ardından moderatörlüğünü AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler'in yaptığı İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mustafa Budak'ın konuşmacı olarak katıldığı Milli Mücadele'den Bugüne Dış Politika" konulu konferansa geçildi.

Konferansta konuşan moderatör AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler de konuşmasında konferansa ev sahipliği yapan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun'a ve konferansın konuşmacısı İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mustafa Budak'a teşekkür etti.

İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mustafa Budak ise "Milli Mücadele'den Bugüne Dış Politika" konulu konferansında Milli Mücadele dönemi hakkında bilgiler verdi. Soru-cevapların ardından konferans, Vali Gökmen Çiçek ve Rektör Prof. Dr. Fatih Altun tarafından Böhürler ile Budak'a plaket ve çiçek takdiminin ardından sona erdi. - KAYSERİ