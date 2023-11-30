Erciyes Üniversitesi'nde Araştırma ve İnovasyon Çalıştayı Başladı

Kayseri'de düzenlenen Erciyes Üniversitesi tarafından düzenlenen araştırma ve inovasyon çalıştayı başladı. Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, yapılanmaların etkin sonuçlarını kısa vadeli projelerle almaya başladıklarını belirtti. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal da video konferans ile katıldı.

Kayseri'de, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından düzenlenen "öncelikli alanlar eksenli araştırma grupları işbirlikleri" temalı 5. Araştırma ve İnovasyon Çalıştayı başladı.

Erciyes Kültür Merkezi'nde düzenlenen çalıştayda konuşan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, göreve geldikten sonra öncelikle araştırma ve öğrenci dekanlığı olarak bir yapılanmaya girdiklerini söyledi.

Bu yapılanmaların etkin sonuçlarını kısa vadeli proje olarak da almaya başladıklarını belirten Altun, şunları kaydetti:

"Yüzde 40 kalite, yüzde 40 kapasite, yüzde 20 işbirlikleri diyoruz. Bu başlıklarımızı sürekli kendi içerimizde değerlendiriyoruz. Sanayicimizle bir araya geleceğiz. Bunu yaparken de sadece Kayseri'de araştırma merkezi olan sanayimizdeki firmalarla değil, İç Anadolu Bölgesi'nde 75 araştırma ve Ar-Ge merkezleri olan sanayicilerimizle bir araya gelmeye çalışıyoruz. Yegane amacımız da şu; sanayicimiz bizden ne istiyor, biz sanayimizden ne istiyoruz? Bu problemleri ortaya koymaya çalışıyoruz. Bunu yaptıktan sonra da hep birlikte etkin çözümler ortaya koymak suretiyle hep ileriye bakarak odak bir şekilde ilerlemeye gayret ediyoruz."

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal da video konferans ile katıldığı çalıştayda, katılımcılara sunum eşliğinde hitap etti.

Çeşitli oturumlara ev sahipliği yapacak çalıştay, yarın genel değerlendirmenin ardından sona erecek.