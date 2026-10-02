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Elazığ Ağın'da öğrencilere gıda israfı ve bilinçli tüketim eğitimi verildi

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Elazığ Ağın'da öğrencilere gıda israfı ve bilinçli tüketim eğitimi verildi
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Elazığ'ın Ağın ilçesinde Ağın İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından öğrencilere Bilinçli Tüketim ve Sağlıklı Gelecek eğitimi verildi. Programda gıda israfının önlenmesi, güvenilir ve sağlıklı gıda tüketimi, tarımın önemi ve bilinçli tüketim alışkanlıkları anlatıldı.

Elazığ'ın Ağın ilçesinde öğrencilere "Bilinçli Tüketim ve Sağlıklı Gelecek" eğitimi verildi.

Ağın İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından öğrencilere yönelik "Bilinçli Tüketim ve Sağlıklı Gelecek" programı gerçekleştirildi. Program çerçevesinde öğrencilere; gıda israfının önlenmesi, güvenilir ve sağlıklı gıda tüketimi, tarımın önemi ve bilinçli tüketim alışkanlıklarının kazandırılması konularında bilgilendirici sunumlar yapıldı.

Öğrencilerin günlük yaşamlarında sağlıklı ve güvenilir gıda tercih etmeleri, gıdanın üretimden tüketime kadar geçen süreçteki değerini anlamaları ve israfın önlenmesine yönelik farkındalık kazanmaları amacıyla gerçekleştirilen programda, tarımın insan hayatındaki önemi de ele alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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