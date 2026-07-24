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Bilecik'te eğitim müfettişleri toplantısı gerçekleştirildi

Bilecik'te eğitim müfettişleri toplantısı gerçekleştirildi
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Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek başkanlığında eğitim müfettişleriyle yapılan toplantıda, eğitim-öğretim süreçleri, rehberlik ve denetim faaliyetleri değerlendirildi. Şimşek, eğitimde sürdürülebilir başarının koordinasyon ve etkin rehberlikle mümkün olduğunu vurguladı.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek başkanlığında eğitim müfettişleri ile değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda il genelinde yürütülen eğitim-öğretim süreçleri, rehberlik ve denetim faaliyetleri ile devam eden çalışmalar kapsamlı şekilde değerlendirildi. Karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı toplantıda, eğitim hizmetlerinin niteliğini artırmaya yönelik atılacak adımlar, denetim süreçlerinin etkinliği ve eğitimde kaliteyi yükseltecek uygulamalar masaya yatırıldı. Toplantıya Eğitim Müfettişleri Başkanı Erdal Bayram, Eğitim Müfettişleri Ali Naci Aydın ve Hafise Tunçay ile Eğitim Müfettiş Başkan Yardımcısı Musa Kaçmaz da katıldı.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, eğitimde sürdürülebilir başarının güçlü koordinasyon ve etkin rehberlik anlayışıyla mümkün olacağını belirterek, "İlimizde yürütülen eğitim-öğretim faaliyetlerini tüm yönleriyle değerlendiriyor, rehberlik ve denetim süreçlerini sürekli geliştiriyoruz. Amacımız, eğitim hizmetlerinin niteliğini her geçen gün daha da artırarak öğrencilerimize en iyi eğitim ortamını sunmaktır. Bu doğrultuda tüm paydaşlarımızla iş birliği içerisinde çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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