Eğitimde Yeni Dönem: Çocukların Okula Adaptasyonu İçin Öneriler

Eğitimde yeni dönemin başlamasıyla birinci sınıflar annelerinin kucağından ayrılıp okul sıralarına hazırlanıyor. Bu dönem hem çocuklar hem de ebeveynler için sancılı geçiyor. Bu dönemin heyecanı yanında bir de anneden ayrılma endişesi hem anne hem de çocuk için psikolojik zorluklara neden oluyor. Bu zorluğu aşmanın yöntemini NLP Uzmanı Zihin Eğitmeni Burak Dalgül anlattı. Dalgül, "Çocuk ne olursa olsun anne-babasının hep yanında olduğundan emin olmak ister. Lakin bunun fiziksel olarak her an mümkün olmadığını ama çocuk istediği zaman anneyi yanında hissedebileceğini öğrenmeli. Bunun için çocuğunuzu okula bırakırken size ait küçük bir eşyayı okulun bahçesinde veya evden çıkmadan üstünüzden çıkarıp ona verin" dedi.

Dalgül özetle şunları kaydetti:

"OKULA GİDİŞİ OYUN GİBİ KURGULAYIN"

"Çocukken hepimiz bir an önce büyümek ve yetişkin olmak isterdik. Bu süreçte okulun çocuklarınızı iyi bir yetişkine çevireceğini onlara anlatıyor olmamız çok önemli. Lakin anne ve çocuk arasındaki iletişim sadece işitsel olarak aktarılamaz. Bunun için çocuk gibi, yani basit düşünmek gerekir. Çocuğun okula gidiş ve dönüş sürecini bir oyun olarak algılaması için, bu süreç çocukla anne arasında bir oyun gibi kolaylıkla ve keyifle kurgulanabilir. Bu oyunu kurgularken de, dokunsal yani duygusal kodlar kullanarak çocukta güven duygusu ve eğlence algısını oluşturabilirsiniz."

"ANNEN HEP YANINDA DUYGUSUNU YAŞATIN"

"Çocuk ne olursa olsun anne-babasının hep yanında olduğundan emin olmak ister. Lakin bunun fiziksel olarak her an mümkün olmadığını ama çocuk istediği zaman anneyi yanında hissedebileceğini öğrenmeli. Bunun için çocuğunuzu okula bırakırken size ait küçük bir eşyayı okulun bahçesinde veya evden çıkmadan üstünüzden çıkarıp ona verin. Okul çıkışında ise o eşyayı size geri vereceğini söyleyin. Bu eşya, boynunuzda taşıdığınız bir fular olabilir. Çocuğunuza annesini özlediği zaman bu fulara dokununca annenin senin her zaman yanında olduğunu hissedeceğini anlatın. Hatta öncesinden bunu birlikte yapın."

"ÇOCUĞUNUZLA BU OYUNU OYNAYIN"

"Biliyoruz ki, koku insanda en güçlü duyuların başında geliyor. Annenin kokusunun sindiği bir fular, okula alışana kadar çocuğunuzda konfor alanı dışında da güven duygusunu oluşturmasını sağlayacaktır. Okul çıkışı ise alıp tekrar boynunuza takmanız, bunu her gün yaptığınız bir oyun gibi görmesini sağlayacak ve okula gidip gelmenin eğlenceli bir süreç olduğunu zihnine kodlayacaktır. Çocuğun başı sıkıştığında destek alamama korkusunu ise yine bir oyun ve güçlü bir zihin koduyla aşabilirsiniz."