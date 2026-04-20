Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Yalçın: 'Öğretmen bayraktır, eğitimin bayraktarıdır'

EĞİTİMCİLER Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, beraberindeki heyetle Ankara Etimesgut'taki Ufuk Arslan Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek ilk ders zili öncesi düzenlenen bayrak törenine katıldı.

Genel Başkan Yalçın, Genel Sekreter Talat Yavuz ve Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Çakırcı ile birlikte ilk ders zili öncesi düzenlenen bayrak törenine katılarak İstiklal Marşı'nı öğrencilerle okudu.

Başkan Yalçın, '81 İldeyiz Bayraklarımızla Okullardayız' sloganıyla bir araya geldiklerini ifade ederek, "Eğitim-Bir-Sen olarak Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen menfur saldırıların ardından korkuya endişeye teslim olmayacağımızı ilan ederek çocuklarımıza, okullarımıza ve mesleğimize sahip çıkma sorumluluğu ile ay yıldızlı al bayraklarımızla ders başı yaptık. 'Öğretmen bayraktır, eğitimin bayraktarıdır' çağrımızı 81 ilde üyelerimizle sahaya yansıttık. Çağrımız doğrultusunda bugün okullarımız, öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin taşıdığı ay yıldızlı al bayraklarla donatıldı. Sanal dünyanın karanlık ve korku üreten ikliminde çocuklarımıza tuzak kurmaya çalışan yapılara karşı tepki seli oluşturduk. Yaşanan acı hadiseleri fırsata çevirmek, kaos oluşturmak isteyen karanlık odaklara asla izin vermeyeceğimizi vurguladık. Çocuklarımızı sanal dünyanın karanlık dehlizlerinde yuvalanan terör örgütlerine teslim etmeyeceğimizi, korku üretmek isteyen her türlü karanlık eyleme karşı duracağımızı bir kez daha ilan ettik" dedi.

Ali Yalçın, sözlerine şöyle devam etti:

"Karanlık niyetlerle korku üretmek isteyenlere karşı duracak, şehitlerimizi dualarla anarken aynı zamanda eğitimi, okullarımızı, öğretmenlerimizi, çocuklarımızı koruyacağız. Okul güvenliğinin güçlendirilmesi, rehberlik hizmetlerinin artırılması, sanal dünyanın tuzaklarına erişimin bir an önce sınırlandırılması, okulların ve öğretmenlerin gereksiz yüklerden kurtarılması, öğrenciye odaklanmaya fırsat vermeyen proje adı altındaki yoğun uygulamalara son verilmesi çağrısında bulunuyoruz. İstediğimiz şey basit. Okulların önünde okul polisi olsun, okullarımızın güvenliği milletimizin gözbebeği kahraman polislerimiz tarafından sağlansın. Bizim iş bırakmamızdan sonra oluşan tablo ve çeşitli platformlardaki yazışmalardan telegram gruplarına varana kadar hepsinde o psikoloji çok net gözüküyor. Bu çok büyük bir tehlikedir. Onun için devlet bu dijital platformlara erişimde belli bir sınırlama getirmelidir. Meclis yasayı bir an önce çıkarmalı ve belli bir yaşa kadar sosyal medya sınırlaması olmalıdır. Sosyal medyanın karanlık dehlizlerini siber güçler, devlet görevlileri mutlaka takip etmelidir. Çünkü önleyici tedbir çok önemlidir. Okullarda rehber öğretmen sayısı mutlaka artırılmalıdır. Okul idarelerinin de okulun fiziki yapılarıyla uğraşmak yerine daha çok liderlik yapacak kafa dinginliğini bulmasına ihtiyaç var. Fatma Nur öğretmenimizin, Necmettin öğretmenimizin cenazelerine katılmış, orada da arkadaşlarla görüşmüş, izlemiş, incelemiştik olayları ama ilk defa böyle bir şey yaşanıyor Türkiye'de. Bu tip hadiseler Amerika'da yaşanırdı ve bunlar 'inşallah bize yansımaz' derdik. Umarım tekrarı olmaz. Herkesin çıkarması gereken dersler var. İçişleri Bakanlığı'nın, Milli Eğitim Bakanlığı'nın, bizlerin, öğrencilerin, velilerin hepsinin çıkarması gereken dersler var. Umarım böyle bir hadise tekrar etmez. Meslektaşlar olarak hepimiz bu konuda sesimizi yükselttik, iş bıraktık ve dikkatleri bu konu üzerinde toplamayı başardık. Bundan sonra bunu takip edeceğiz. Bundan böyle okul ve güvenlik konusu, rehberlik konusu ve benzeri konular asla bundan önceki gibi değerlendirilmeyecektir. Çünkü çok travmatik bir durumla karşı karşıya kaldık. Ama bizim işimiz eğitim. Bu çocuklar bize emanettir. Dolayısıyla okula sahip çıkmak, öğrenciye sahip çıkmak, mesleğimize sahip çıkmak, mesleğimizin gereğini yapmak hepimizin görevi, varlık nedenidir."

Yalçın, "Geçen hafta okullarda şiddete karşı gereken tepkileri verdik. Bu hafta ise 81 ilde okullarda dualarla arkadaşlarımızı anıp, bayraklarla okullarımızı açıp okulumuza sahip çıkıyoruz. Çocuğumuza, öğrencimize, mesleğimize sahip çıkıyoruz. İşimize sahip çıkıyoruz, diyerek yeni bir haftaya girdik" dedi.

