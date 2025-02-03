Ege'deki depremler ne anlama geliyor? Gözlerin çevrildiği Naci Görür sessizliğini bozdu

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Ege Denizi'nde 1 haftadır devam eden depremlerin Türkiye'yi nasıl etkileyeceği merak konusu... Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür endişe yaratan depremlerle ilgili "Buralardaki adalarda dikkatli olmak lazım. Deprem fırtınası sona erene kadar yerel yönetimlerin dikkatli olması gerekir" uyarısında bulundu.

Ege Denizi'nde 4 gündür 400'den fazla deprem kaydedildiğini açıklayan AFAD, buradaki sismik faaliyetleri "Deprem fırtınası" olarak tanımladı. AFAD, Türkiye'ye en yakın depremin 140 kilometre mesafede gerçekleştiğini belirtti.

NACİ GÖRÜR'DEN İLK AÇIKLAMA

Bölgedeki sismik hareketlilik devam ederken Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür'den dikkat çeken bir değerlendirme geldi. NTV'ye yaptığı açıklamada dün ve bugün bölgede yüzlerce depremin olduğunu ifade eden Görür, "Buralardaki adalarda dikkatli olmak lazım. Burası Muğla ile Aydın'a yakın. Burada olan depremler hissedilir depremler. Büyük olursa zarar da verebilir.Deprem fırtınası sona erene kadar yerel yönetimlerin dikkatli olması gerekir" uyarısında bulundu.

TÜRKİYE KIYILARINDA YIKICI BİR ETKİ YAPAR MI?

"7 üzeri bir deprem olursa Türkiye kıyılarında yıkıcı bir etki yapar mı?" sorusuna da yanıt veren Görür, "7 üzeri olursa yapar. Hatta bu hareket, Santoroini'de normal faylardan dolayı herhangi bir şey olursa, o zaman Ege kıyılarında tsunami dahi beklemek mümkündür. Deniz sevilerinde kıyı bölgelerinde tsunami zarar verebilir. Yönetim ve müdahale bazında alarma geçmeleri ve dikkatli olmalarını öneririm" şeklinde konuştu.

ART ARDA DEPREMLER

AFAD verilerine göre; saat 10.42'den 11.26'ya kadar 4,2 ve 4,7 ile 4,8 büyüklüğünde üç deprem oldu. Bölgede meydana gelen depremlerin sayısı 400'ü aştı. AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ege Denizi'nde 28 Ocak'tan sonra yoğunlaşan depremlerin sayısının 400'ün üzerine çıktığı ve bu aktivite sonucunda şu ana kadar kaydedilen en büyük depremin 4,8 büyüklüğünde olduğu belirtildi.

Ege'deki depremler ne anlama geliyor? Gözlerin çevrildiği Naci Görür sessizliğini bozdu
Kaynak: Haberler.com / Eğitim
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

ben 84-86 da askerken ikisi denizlide ikisi muğlada depreme yakalandım oralar çok yoğun deprem olan coğrafya ama asıl büyük tehlike tüikin sahte enflasyon rakamlarıyla yarattığı gariban vatandaşlarda yarattığı çok büyük ekonomik yıkımlara neden olan depremlerdir

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Haber YorumlarıNaci Büyükkal:

Adaşım lütfen masallar anlatmayın :(((

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