Edirne Valisi, öğrencilerin sergisine katıldı

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Karaağaç Gölgesinde Yeşeren Umutlar Projesi Uygulama Binası'nda eğitim gören öğrencilerin hazırladığı sergiye katıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Mustafa Necati İlkokulu öğrencilerinin çizdiği resimler, binanın bahçesinde sergilenmeye başladı.

Sergi açılışının öğrencilerle birlikte yapan Vali Kırbıyık, resimleri tek tek inceledi.

Kırbıyık, sergi dolayısıyla öğrencileri tebrik etti.

Trakya Üniversitesinin başarısı

Trakya Üniversitesi, Londra merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education'ın 2023 Etki Sıralamasında "1001+" aralığında yer aldı.

TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, dünyanın en prestijli değerlendirme kuruluşlarından Times Higher Education'un üniversiteleri değerlendiren dünya çapındaki sıralamasında yer almaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Elde edilen başarının üniversitenin öğrencilere ve topluma sunduğu çalışmaların bir yansıması olduğunu aktaran Tabakoğlu, "112 ülkeden 1591 üniversitenin değerlendirildiği sıralamada Trakya Üniversitesi, 'Sağlık ve Kaliteli Yaşam', 'Sorumlu Üretim ve Tüketim' ve 'Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar' gibi kritik alanlarda elde ettiğimiz başarılar, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine olan bağlılığımızı ve öncülüğümüzü gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Tabakoğlu, öğretim üyeleri ve üniversite personeline çalışmalarından dolayı teşekkür etti.