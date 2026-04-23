Edirne'de 23 Nisan coşkusu Balkanlardan gelen öğrencilerle birlikte yaşandı

Edirne'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen törenler 6 Balkan Ülkesinden gelen misafir öğrenci ve öğretmenlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Edirne'de Valilik tarafından gerçekleştirilen kutlamalara Bosna Hersek, Bulgaristan, Yunanistan, Kosova, Arnavutluk ve Sırbistan olmak üzere 6 Balkan ülkesinden gelen 143 öğrenci ve öğretmenleri de katıldı.

Edirne'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları Edirne Valisi Yunus Sezer'in koltuğunu temsili olarak öğrencilere bırakması ile başladı.

Kabul töreninde konuşan Vali Sezer, "Kahramanmaraş'ta hayatını kaybeden evlatlarımızın üzüntüsü ile beraber 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutluyoruz. İnşallah bayramlar böyle güzel geçer diye temenni ediyoruz. Hem ülkemiz hem de dünya çocukları için" dedi.

"Temsili Vali hayatını kaybeden öğrencileri unutmadı"

Temsili olarak valilik makamına oturan Kırkpınar Ağası Alper Yazoğlu Ortaokulu öğrencisi Ada Dedeman, "Yaşanan acı olayların herkesi derinden etkiledi, ancak kurumlar bir daha böyle acıların yaşanmaması için elinden geleni yapıyor içiniz rahat olsun" ifadelerini kullandı.

Çocukların bu ülkenin geleceği olduğunu söyleyen Dedeman, çocukların iyi eğitim alması, sağlıklı yaşaması ve güvenli ortamda yaşamasının çok önemli olduğunu belirtti.

Minik vali Dedeman, ilk talimatını Edirne İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan'a verdi. Müdür Ayhan'ı arayan Dedeman, Fatih Mahallesi'nde okul giriş ve çıkışlarında yaşanan trafik yoğunluğuna dikkat çekerek, bu konuda tedbir alınmasını istedi.

Müdür Ayhan, "Emir anlaşıldı Sayın Valim, trafik tedbirlerini arttıracağız, bu konuda çalışma derhal başlatılacaktır." diyerek talimatı yerine getireceklerini ifade etti.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, öğretmenler ve makamına ziyarete gelen öğrencilerle sohbet etti. Daha sonra toplantı salonunda 6 Balkan ülkesinden gelen öğrencilerle bir araya gelinerek sohbet edildi. Hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son bulan ziyaretin ardından Balkan Çocuk Şenliği adı altında oluşturulan kortej eşliğinde Atatürk Heykeli önündeki törene geçildi.

Kutlamalar, daha sonra Atatürk Anıtı'nda sürdü. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu ve öğrenciler anıta çelenk sundu.

Alireisoğlu, günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşmada, 23 Nisan'ın yalnızca bir bayram değil, milletin en zor zamanlarında ortaya koyduğu iradenin ve derin güvenin ifadesi olduğunu söyledi.

Buradaki törenin ardından kutlamalar Millet Bahçesi'nde devam etti. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
500

