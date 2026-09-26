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EBYÜ Rektörü Kuyrukluyıldız, öğrenci karşılama stantlarını ziyaret etti

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EBYÜ Rektörü Kuyrukluyıldız, öğrenci karşılama stantlarını ziyaret etti
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Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, öğrencileri karşılamak için kentin farklı noktalarında kurulan stantları ziyaret etti. Kuyrukluyıldız'a Rektör Yardımcıları ve Milletvekili Süleyman Karaman eşlik etti, öğrencilere ikramlarda bulunuldu.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, üniversite öğrencilerini karşılamak amacıyla kentin farklı noktalarında kurulan stantları ziyaret etti.

Kuyrukluyıldız, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Meryem Özturan Sağırlı, Prof. Dr. Erhan Zeytun ve Prof. Dr. Adem Başıbüyük ile Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı, terminal ve Dörtyol Meydanı'ndaki stantlarda incelemelerde bulundu.

Stantlarda görev yapan personel ve öğrencilerle görüşen Kuyrukluyıldız, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı, değerlendirmelerde bulundu.

Dörtyol Meydanı'ndaki standı ziyaretinde Kuyrukluyıldız'a Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman da eşlik etti.

Kuyrukluyıldız ve Karaman, burada öğrencilerle bir araya gelerek çeşitli ikramlarda bulundu.

Ziyaretler, personel ve öğrencilerle hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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