Haberler

EBYÜ ev sahipliğinde 29. ATAG Çalıştayı Erzincan'da başladı, 52 bildiri sunuluyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
EBYÜ ev sahipliğinde 29. ATAG Çalıştayı Erzincan'da başladı, 52 bildiri sunuluyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

EBYÜ Deprem Teknolojileri Enstitüsü ev sahipliğindeki 29. ATAG Çalıştayı Erzincan'da başladı. 3 gün sürecek çalıştayda 9 oturumda 40 sözlü ve 12 poster olmak üzere toplam 52 bildiri sunuluyor. Etkinliğin, Erzincan Havzası'nda arazi gezisiyle sona ermesi planlanıyor.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Deprem Teknolojileri Enstitüsü ev sahipliğinde düzenlenen 29. Aktif Tektonik Araştırma Grubu (ATAG) Çalıştayı başladı.

Deprem Teknolojileri Enstitüsü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen çalıştaya, EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, önceki dönem Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, rektör yardımcıları Prof. Dr. Adem Başıbüyük, Prof. Dr. Meryem Özturan Sağırlı ve Prof. Dr. Erhan Zeytun, Deprem Teknolojileri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Şevket Özden ile farklı üniversite ve kurumlardan bilim insanları, araştırmacılar ve öğrenciler katıldı.

Aktif tektonik, paleosismoloji, sismoloji, jeodezi ve deprem mühendisliği alanlarında çalışan bilim insanlarını bir araya getiren çalıştayda, 9 oturumda 40 sözlü ve 12 poster olmak üzere toplam 52 bildiri sunuluyor.

Çalıştayın açılışında konuşan Rektör Kuyrukluyıldız, tarihinde büyük depremler yaşayan Erzincan'da böyle bir bilimsel buluşmanın gerçekleştirilmesinin ayrı bir anlam taşıdığını belirtti.

Bilimsel bilginin insan hayatını koruyan ve şehirleri daha güvenli hale getiren uygulamalara dönüştürülmesinin önemine değinen Kuyrukluyıldız, üniversite olarak Deprem Teknolojileri Enstitüsünün çalışmalarını ve bilimsel iş birliklerini desteklemeyi sürdüreceklerini ifade etti.

Açılış programında önceki dönem Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odasından Düzgün Esina ve TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Başkanı Cem Demirel adına Erdal Şafak da konuşma yaptı.

Programda, çalıştaya sağladıkları destek ve katkılardan dolayı Kuyrukluyıldız, Levent, Esina ve Şafak'a teşekkür plaketi verildi.

3 gün sürecek çalıştayın, bilimsel oturumlar ve poster sunumlarının ardından Erzincan Havzası'nın aktif tektoniğinin yerinde inceleneceği arazi gezisiyle sona ermesi planlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 38 sitede yayınlandı.
Meteoroloji’den 3 ile turuncu, İstanbul dahil 15 ile sarı kodlu uyarı! Fırtına ve sağanak geliyor

3 ile turuncu, 15 ile sarı! Sel, su baskını, yıldırım, heyelan...
Ortaokulda kız öğrenci sınıf arkadaşını bıçakladı! Okula 1 gün ara verildi

Ortaokulda kız öğrenci, sınıf arkadaşını bıçakladı
MİT, 'Balina James'i kıskıvrak yakaladı! Evinden 4 milyon dolar ve 64 lüks saat ele geçirildi

MİT "Balina James"i kıskıvrak yakaladı! Evinden deste deste para çıktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İmamoğlu, 4 gün sürecek savunmasının ilk gününde aylık gelirini açıkladı

İmamoğlu aylık gelirini açıkladı! Bakın ne kadar kazanıyormuş
Kadere bak! Anne ve oğlu peş peşe öldü

Kadere bak! Anne ve oğlu peş peşe öldü
İstanbul'da hayatı felç eden yağış! Okulun istinat duvarı çöktü, araştırma hastanesini su bastı

Okulda duvar çöktü, araştırma hastanesi sular altında kaldı
Mahkumlarla verdiği pozlar başını yaktı! Kadın gardiyan görevden alındı

Verdiği poz başını fena yaktı!
Galatasaray'ın iptal edilen golünde karar doğru mu? Ünlü hakem noktayı koydu

İptal edilen bu golde karar doğru mu? Ünlü hakem noktayı koydu
İstanbul'da korkunç olay! 3 yaşındaki çocuk şurup yüzünden öldü

İstanbul'da korkunç olay! 3 yaşındaki çocuk şurup yüzünden öldü
Kredi kartıyla alışveriş yapanlar dikkat! Tek bir hata iki kez ödeme yaptırabilir

Kredi kartıyla bunu yapanlar yandı!