Dünyanın en iyileri belli oldu! İlk 500'de Türkiye'den 4 üniversite var

Uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE) 2026 Dünya Üniversiteler Sıralaması'nda 4 Türk üniversitesi ilk 500'e, 15 Türk üniversitesi ise ilk 1000'e girdi.

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, geçen yıl Türkiye'den 91 üniversitenin bulunduğu sıralamada, bu yıl 28'i "Reporter" statüsüyle olmak üzere 109 üniversite yer aldı.

Toplam 115 ülkeden 2 bin 191 yükseköğretim kurumunun değerlendirmeye alındığı sıralamada, Koç Üniversitesi 301-350, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ve Sabancı Üniversitesi 351-400 ve Boğaziçi Üniversitesi 401-500 bandında yer alarak ilk 500'e girmeyi başardı.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) 501-600, Bilkent Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi ile Yıldız Teknik Üniversitesi 601-800, Abdullah Gül Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, Çankaya Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Medipol Üniversitesi ve Özyeğin Üniversitesi ise 801-1000 bandında yer buldu.

Sıralamada 25 Türk üniversitesi de 1001-1500 dilimine yerleşti. Geçen yılki raporda listede yer almayan Abdullah Gül Üniversitesi bu yıl ilk 1000'den listeye girdi. 18 üniversite ise sıralamada ilk kez yer aldı.

Anadolu Üniversitesi, Bartın Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Gelişim Üniversitesi, İstinye Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Selçuk Üniversitesi 1001-1200, Akdeniz Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Biruni Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Yaşar Üniversitesi ise 1201-1500 bandına yerleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Türk üniversitelerinin uluslararası sıralamalarda elde ettikleri başarıları takdirle karşıladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Üniversitelerimizin bilhassa son yıllarda artan başarıları uluslararası sıralamalara da yansımaya başladı. Rekor sayıda üniversitemizin sıralamada yer bulması ve üst sıralara doğru yükselmesi sevindirici bir gelişme. Dünyanın en iyi 100 üniversitesi arasında Türk üniversitelerinin de yer almasını istiyoruz. Üniversitelerimizin, bu hedeflere odaklandıkları sürece niteliklerini artıracaklarına ve başarıya ulaşacaklarına inancımız tamdır."