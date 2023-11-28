Dünya Eğitim İnovasyon Zirvesi'nde ödüller sahiplerini buldu

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu 'Dünya Eğitim İnovasyon Zirvesi (WISE) 2023 Ödülleri' Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Katar Ulusal Kongre Merkezi'nde düzenlenen ve iki gün sürecek WISE 11 Zirvesi'nin ilk gününde, bu yıl ödül kazanan 6 yenilikçi proje sahibine ödülleri takdim edildi.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu "Dünya Eğitim İnovasyon Zirvesi (WISE) 2023 Ödülleri" Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Katar Ulusal Kongre Merkezi'nde düzenlenen ve iki gün sürecek WISE 11 Zirvesi'nin ilk gününde, bu yıl ödül kazanan 6 yenilikçi proje sahibine ödülleri takdim edildi.

Katar Eğitim ve Yükseköğretim Bakanı Buhaina bint Ali Al Jabr Al Nuaimi, küresel eğitim sorunlarını ele alan ve toplumlara olumlu değişim getiren projelerin sahibi Ana Chirita, Armando Ali, Layisha Perhati, Marianne Stone, Luis Camargo ve Siddhant Sachdeva'ya ödüllerini verdi.

Törenin açılış konuşmasını yapan Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı Başkanı ve Columbia Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma Merkezi Direktörü Profesör Jeffrey Sachs, eğitimin önemini vurguladı.

Sachs, eğitime önem verilmediği sürece yoksulluğu ve açlığı sona erdirme, gezegeni koruma ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşabilme şansının olmadığını belirtti.

Dünyada yüz milyonlarca çocuğun temel eğitim dahi alamadığına ve okula bile gidemediğine dikkati çeken Sachs, işlerinin "hiç olmadığı kadar zor" olduğunu dile getirdi.

Bu WISE Zirvesi'ndeki sorulardan birinin de "Yapay zeka çağında nasıl bir eğitim vermeliyiz?" olduğunu kaydeden Sachs, "Cevabın açık olduğunu düşünüyorum. Yapay zeka çağında insana zeka vermeliyiz." ifadelerini kullandı.

Sachs, çocukların birbiriyle yakından bağlantılı, çeşitlilik içeren bir dünyada yaşadıklarını anlamalarına yardımcı olmaları gerektiğini dile getirdi.

Kendisinin son derece zengin bir ülkeden geldiğini ancak bu ülkenin zorluklara çözüm sunmadığını kaydeden Sachs, Katar'ın bu konudaki liderliğini takdir etti.

Konuşmanın ardından ödül sahipleri, ödül alan 6 proje sahibi, projelerini anlattı.

WISE Zirvesi ve ödülleri

Katar Vakfının girişimi olan ve bu yıl "Yaratıcı Akıcılık: Yapay Zeka Çağında İnsanın Gelişmesi" temasıyla gerçekleştirilen WISE 11, yapay zeka çağında insan yaratıcılığını ve değerlerini geliştirmeye odaklanıyor.

Zirve, kültür ve dilin eğitim sistemleri üzerindeki etkisi, yapay zeka odaklı bir dünyada gezinmek için pratik çözümler, nöro eğitim, geleceğe yönelik becerilerin geliştirilmesi, yenilikçi eğitim modellerinin uygulanması ve ölçeklendirilmesi için en iyi uygulamalar gibi çok çeşitli konuları kapsıyor.

Katar Ulusal Kongre Merkezi'nde düzenlenen zirvede eğitim, iş ve akademik alanda dünyadan 300'den fazla konuşmacı yer alırken yerel, bölgesel ve uluslararası uzmanlar görüşlerini paylaşıyor.

Zirvede, eğitim sorunlarına çözüm bulmak için çeşitli konularda 3 tematik alanda 200'den fazla oturum yapılacak.

WISE Ödülleri her yıl, küresel eğitim sorunlarını ele alan ve toplumlara ve topluluklara olumlu değişim getiren 6 yenilikçi projeyi ödüllendiriyor ve destekliyor.