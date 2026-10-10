Dr. Kopçasız, en etkili bilim insanları listesinde 349'uncu, Türkiye'de birinci oldu

Dr. Öğretim Üyesi Bahadır Kopçasız, ABD'deki Stanford Üniversitesi araştırmacılarının öncülüğünde hazırlanan 'Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları' listesinde optoelektronik ve fotonik alanında Türkiye birincisi, dünya genelinde ise 140 bin 272 araştırmacı arasında 349'uncu sırada yer aldı.

Akademik çalışmalarını Kayseri Erciyes Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü'nde sürdüren ve yüksek etki faktörüne sahip uluslararası dergilerde yayımlanan çok sayıda makalesiyle bilimsel literatüre katkı sunan Bursalı Dr. Öğretim Üyesi Bahadır Kopçasız, uluslararası bilim dünyasında önemli bir başarıya imza attı. ABD merkezli Stanford Üniversitesi'nden araştırmacıların öncülüğünde dünyanın önde gelen bilimsel yayıncılık kuruluşlarından Elsevier'in verileriyle hazırlanan ve Ekim 2026'da açıklanan 'World's Top 2% Scientists' (Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları) listesinde yer alan Dr. Kopçasız, optoelektronik ve fotonik alanında Türkiye'de birinci, dünya genelindeki 140 bin 272 araştırmacı arasında ise 349'uncu sırada yer aldı. Dr. Kopçasız, elde ettiği bu dikkat çekici başarıyla Türk bilim insanlarının uluslararası alandaki başarılarına bir yenisini ekledi.

Dünya genelinde 349'uncu sırada

Stanford Üniversitesi'nden Prof. Dr. John Ioannidis öncülüğünde Elsevier'in Scopus veri tabanı kullanılarak hazırlanan çalışma, bilim insanlarının uluslararası bilim dünyasındaki etkisini çeşitli bibliyometrik göstergeler üzerinden değerlendiriyor. Her yıl yayımlanan ve akademik çevrelerde yakından takip edilen liste, farklı bilim dallarında öne çıkan araştırmacıları karşılaştırmalı olarak ortaya koyuyor. 2025 yılı verilerine dayanan yıllık bilimsel etki değerlendirmesinde Dr. Kopçasız, optoelektronik ve fotonik alanında 140 bin 272 araştırmacı arasında 349. sırada yer alarak alanının ilk yüzde 0,25'lik dilimine girdi. Bu alanda dünya genelinden listeye yalnızca 3 bin 46 bilim insanı girebildi. Bu sonuçla Dr. Kopçasız, kendi alanında Türkiye'de birinci sırada yer alırken, dünya sıralamasında da en üst dilimdeki araştırmacılar arasına girdi.

Uluslararası saygın bilimsek dergilerde önemli çalışmalar

Ortaokul ve lise eğitimini Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde tamamlayan Dr. Kopçasız, lisans eğitimini Karadeniz Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü'nde, yüksek lisans eğitimini ise Yeditepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Uygulamalı Matematik Anabilim Dalı'nda tamamladı. 2024 yılında Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Uygulamalı Matematik Anabilim Dalı'nda doktorasını tamamlayan Dr. Kopçasız, akademik çalışmalarını bugün Erciyes Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü'nde sürdürüyor.

Uygulamalı matematik alanında araştırmalar yürüten Dr. Kopçasız, doğrusal olmayan kısmi türevli diferensiyel denklemler, Lie simetri analizi, optik solitonlar, doğrusal olmayan dalga dinamikleri, kesirli mertebeden diferensiyel denklemler, matematiksel modelleme ve yapay zeka destekli çözüm yöntemleri üzerine çalışıyor. Yüksek etki faktörüne sahip uluslararası dergilerde yayımlanan çok sayıda makalesiyle bilimsel literatüre katkı sunan Dr. Kopçasız, çalışmalarında analitik ve sayısal yöntemlerden yararlanıyor. Matematiksel modellerin incelenmesi, karmaşık denklemlerin çözümü ve fiziksel sistemlerin matematiksel özelliklerinin araştırılması üzerine yoğunlaşan çalışmaları; matematik, fizik, optik ve mühendislik alanlarını buluşturan disiplinler arası bir nitelik taşıyor.

"Bu başarı, yılların emeğinin bir karşılığı"

Dr. Öğr. Üyesi Bahadır Kopçasız, elde ettiği uluslararası başarıya ilişkin şunları söyledi:

"Bilim insanlarının dünya genelindeki bilimsel etkilerinin değerlendirildiği böylesine önemli bir listede yer almak benim için büyük bir gurur ve mutluluk kaynağı. Kendi alanımda Türkiye'de birinci sırada yer almak ve dünya genelinde alanımın ilk yüzde 0,25'lik dilimine girmek, yıllardır sürdürdüğüm bilimsel çalışmaların uluslararası ölçekte karşılık bulması açısından son derece anlamlı. Bu başarıyı yalnızca kişisel bir kazanım olarak değil, bilimsel araştırmalara verilen emeğin, sabrın ve kararlılığın bir sonucu olarak görüyorum. Başta ailem olmak üzere yetişmemde emeği bulunan kıymetli hocalarıma, birlikte çalıştığım akademisyenlere, çalışma arkadaşlarıma ve öğrencilerime teşekkür ediyorum. Bilimin sınırları aşan evrensel bir değer olduğuna inanıyorum. Gençlerin bilimsel araştırmalara ilgi duymasını, sorgulamaktan ve üretmekten vazgeçmemesini, kendilerine büyük hedefler koymasını çok önemsiyorum. Bu başarı benim için yeni araştırmalar yapmak ve uluslararası bilim dünyasına katkı sunmaya devam etmek adına önemli bir motivasyon kaynağı."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı