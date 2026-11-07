DPÜ Kütüphanesi minik öğrenciler için Bebek ve Çocuk Kütüphanesi'ni törenle açtı

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Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Kütüphanesi bünyesinde hayata geçirilen Bebek ve Çocuk Kütüphanesi, düzenlenen törenle açıldı. Açılışta çocuklarla bir araya gelen DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, çocukların erken yaşta kitaplarla tanışmasının önemine dikkat çekti.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kütüphanesi bünyesinde oluşturulan Bebek ve Çocuk Kütüphanesi'nin açılışı gerçekleştirildi. Açılış programında Dünyam Kreş ve Gündüz Bakımevinin öğretmenleri ve minik öğrencileri üniversitede ağırlandı.

Çocuklarla bir araya gelerek onların heyecanına ortak olan DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, kütüphanenin çocukların gelişimine ve kitap sevgisi kazanmasına katkı sunacağını ifade etti.

"Çocuklarımızın kitaplarla tanışmasını önemsiyoruz"

Açılışın ardından değerlendirmelerde bulunan Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, çocukların yüzlerindeki tebessümün ve öğrenme meraklarının kendileri için büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu belirtti.

Bir çocuğun kitapla kurduğu ilk bağın geleceğe uzanan güçlü köprülerden biri olduğunu vurgulayan Kızıltoprak, çocukların küçük yaşlardan itibaren kitapların eşsiz dünyasıyla tanışmalarını, hayal güçlerini geliştirmelerini ve bilgiyle büyüyen bireyler olarak yetişmelerini önemsediklerini kaydetti.

Kızıltoprak, çocukların düşünen ve sorgulayan bireyler olarak yetişmesinin önemine işaret ederek, "Bir çocuğun kalbine dokunmak, geleceğe umutla dokunmaktır" ifadelerini kullandı.

"Üniversiteler toplumun her kesimine dokunmalı"

Üniversitelerin yalnızca bilim ve eğitim yuvaları olmadığını belirten Kızıltoprak, aynı zamanda toplumun her kesimine ulaşan ve geleceğin nesillerine ışık tutan kurumlar olduklarını ifade etti.

Bebek ve Çocuk Kütüphanesi ile çocukların kitaplarla büyüdüğü, bilgiyle aydınlandığı ve hayallerini özgürce geliştirebildiği bir geleceğin temellerini atmayı hedeflediklerini dile getiren Kızıltoprak, projenin çocukların gelişimine katkı sağlayacağına inandıklarını belirtti.

"Kütüphanemiz Kütahya'mıza hayırlı olsun"

Açılış programına katılan Dünyam Kreş ve Gündüz Bakımevinin öğretmenlerine ve minik öğrencilerine teşekkür eden Rektör Kızıltoprak, Bebek ve Çocuk Kütüphanesi'nin Kütahya'ya, ailelere ve çocuklara hayırlı olmasını diledi.

Kızıltoprak, çocukların kitaplarla buluşmasını sağlayacak bu tür çalışmaların geleceğe yapılan önemli yatırımlar olduğunu vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı