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Kütahya'da Çocuk Şenliği coşkusu

Kütahya'da Çocuk Şenliği coşkusu
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Kütahya Dumlupınar Üniversitesi tarafından düzenlenen 3. Çocuk Şenliği, Eğitim Fakültesi bahçesinde yoğun katılımla gerçekleşti. Etkinlikte yüz boyama, geleneksel oyunlar, akıl ve zeka oyunları, bilim deneyleri, fiziksel aktiviteler ve sıfır atık atölyesi gibi birçok aktivite çocuklarla buluştu.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) tarafından geleneksel hale getirilen 3. Çocuk Şenliği, Eğitim Fakültesinin ev sahipliğinde yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Eğitim Fakültesi bahçesinde düzenlenen şenliğe DPÜ Rektörü Süleyman Kızıltoprak, Rektör Yardımcıları İsmail Yalçın, Mustafa Arif Özgür ve Ayhan Kahraman ile birlikte dekanlar, akademik ve idari personel, üniversite öğrencileri, Kütahya'daki ilk ve ortaokullarda eğitim gören öğrenciler ile öğretmenler katıldı.

Çocukoloji Topluluğu, Matematik Bilim ve Eğitim Topluluğu ile Genç Yeşilay Topluluğu tarafından hazırlanan etkinlik alanlarında çocuklar için birbirinden farklı aktiviteler gerçekleştirildi. Çocukoloji Topluluğunun oluşturduğu bölümde yüz boyama etkinlikleri yapılırken, geleneksel sokak oyunları oynandı. Üniversite öğrencilerinin rehberliğinde gerçekleştirilen etkinliklerle çocukların motor becerilerinin gelişimine katkı sağlanırken, sosyal etkileşimlerini artıracak ortamlar oluşturuldu.

Matematik Bilim ve Eğitim Topluluğu tarafından hazırlanan istasyonda ise akıl ve zeka oyunları turnuvaları düzenlendi, çeşitli bilim deneyleri gerçekleştirildi. Çocukların analitik düşünme, problem çözme ve bilimsel merak duygularını geliştirmeyi amaçlayan etkinlikler büyük ilgi gördü.

Genç Yeşilay Topluluğu öncülüğünde kurulan parkurlarda minikler fiziksel aktivitelerle eğlenirken, hareket kabiliyetlerini ve esnekliklerini geliştirme fırsatı buldu. Şenlik alanında ayrıca sıfır atık atölyesi düzenlenerek atık malzemelerden yeni oyuncaklar üretildi. Böylece çocuklara çevre bilinci ve sürdürülebilir yaşam konusunda farkındalık kazandırıldı.

Günün ilerleyen saatlerinde gerçekleştirilen halat çekme ve çuval yarışmaları ise şenliğe ayrı bir heyecan kattı. Takım ruhunu ve dayanışmayı ön plana çıkaran yarışmalarda çocuklar eğlenceli anlar yaşadı.

Gün boyu süren etkinlikler, çocukların neşeli anları ve renkli görüntüler eşliğinde sona erdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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