Denizli Organize Sanayi Bölgesi Teknik Koleji öğrencilerinin, eğitim sezonu boyunca hayata geçirdiği projelerin tanıtıldığı gala büyük beğeni topladı. DOSTEK Kolejinin Denizli iş dünyası ve sanayi sektörü için önemli bir sorumluluğu üstlendiğine işaret eden Denizli OSB Başkan Vekili Necip Filiz, "Sanayiciler içinde çok önemli bir okul ve direk eksikliği giderebiliyorlar" diye konuştu.

DOSTEK, Denizli için üretmeye devam ediyor

DOSTEK öğrencilerinin eğitim sezonu boyunca hayata geçirdiği projeler beğeni topladı

DENİZLİ - Denizli Organize Sanayi Bölgesi Teknik Koleji öğrencilerinin, eğitim sezonu boyunca hayata geçirdiği projelerin tanıtıldığı gala büyük beğeni topladı.

Denizli Organize Sanayi Bölgesi Teknik Kolejinin yılsonu galası, Nihat Zeybekçi Kongre ve Kültür Merkezi Özay Gönlüm Salonunda geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Öğrencilerin derste öğrendikleriyle hayata geçirdiği projelerin sergilendiği gala gecesi, halk oyunları gösterisi, defile ve konserin ardından ödü töreniyle sona erdi. Denizli OSB Yönetim Kurulu, gala gecesinde DOSTEK Koleji idaresi, öğretmenleri ve öğrencilerini yalnız bırakmadı.

Öğrencilerin hazırladığı projelerin tanıtıldığı stantları yönetimiyle birlikte gezen Denizli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı M. Abdülkadir Uslu, "Bugün biz çok mutluyuz. Milli Eğitim Bakanlığından 3 sene önce 150 mevcutluyla aldığımız bu okulumuzda şuan bin öğrenci var. Geçen sene 200 mezun verdik, 200 talebe alacaktık, 2 bin kişi müracaat etti. Bu bizim başarımızı gösteriyor. Yüksek puanlı öğrencilerinde başvuru yaptığı okul haline geldik. Gördüğünüz gibi muhteşem bir güzel sergimiz var, kupalarımız var. Okulumuz için Denizli için hayırlı uğurlu olsun" dedi.

"DOSTEK, Denizli için çok önemli"

DOSTEK Kolejinin Denizli iş dünyası ve sanayi sektörü için önemli bir sorumluluğu üstlendiğine işaret eden Denizli OSB Başkan Vekili Necip Filiz ise "Çok kısa süre önce okulumuzu Organize Sanayi bölgesi olarak özelleştirdik ve büyük başarıya imza atıldı. Şuan bine yakın öğrenci mevcudumuz var. 4 branşta tekstil, moda tasarımı, makine ve otomasyon teknolojiye yönelik eğitim veriyoruz. Verdiğimiz eğitimle de geldiğimiz noktada sadece mesleki eğitim değil sportif başarı ve kültürel başarıya da önem gösteriyoruz. Bugünde mezuniyet töreni programında bir aradayız. Bizim okulumuzdan mezun olan çocuklar direk tekstil ve makine imalat sektöründe işe başlıyorlar, bir iş arayışında olmuyorlar, direk iş garantili bir okuluz. Sanayiciler içinde çok önemli bir okul ve direk eksikliği giderebiliyorlar" diye konuştu.