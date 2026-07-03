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Dicle Müftü Vekili Alas'tan yaz Kur'an kurslarına davet

Dicle Müftü Vekili Alas'tan yaz Kur'an kurslarına davet
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Diyarbakır Dicle İlçe Müftülüğü, 6 Temmuz-14 Ağustos tarihleri arasında camilerde düzenlenecek yaz Kur'an kurslarına 4-22 yaş arası çocuk ve gençleri davet etti. Müftü Vekili Alas, kursların amacının Kur'an öğretimi, dini bilgiler ve manevi değerler olduğunu belirtti.

Diyarbakır'ın Dicle İlçe Müftü Vekili Abdurrahman Alas, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 6 Temmuz ile 14 Ağustos tarihleri arasında camilerde açılacak olan yaz Kur'an kurslarına davet etti.

Yaz Kur'an kurslarına 4-22 yaş grubu arasındaki çocuklar ve gençler başvurabilecek. Açılacak olan yaz Kur'an kursları hakkında bilgi veren Alas, "Dicle İlçe Müftülüğü olarak, gözümüzün nuru evlatlarımızı camilerimizle ve Kur'an kurslarımızla buluşturacak olmanın heyecanı içerisindeyiz. Bu yıl yaz Kur'an Kurslarımız, 6 Temmuz tarihi itibarıyla kapılarını açacak ve 14 Ağustos tarihine kadar devam edecektir. Bu süre zarfında temel amacımız; çocuklarımıza mukaddes kitabımızı usulüne uygun okumayı öğretmek, Hz. Muhammed'in (sav) örnek ahlakını aşılamak, ibadet bilinci ve temel dini bilgileri aktarmak, milli ve manevi değerlerimize bağlı nesiller yetiştirmektir" dedi.

Yaz Kur'an kurslarına ilişkin olarak anne ve babalara da çağrıda bulunan Alas, "Evlatlarımız bizlere Cenab-ı Hakk'ın en büyük emanetidir. Onların dünyevi eğitimleri kadar, manevi dünyalarının inşası da bizlerin en önemli vazifesidir. Bu mukaddes zaman dilimini en verimli şekilde değerlendirmek için siz kıymetli velilerimizin desteği hayati önem taşımaktadır. Çocuklarımızın ellerinden tutarak onları camiye ve kurslara teşvik etmeniz, yarınlarımız adına atılacak en güzel adımdır" diye konuştu.

Yaz Kur'an kursları davetine icabet edecek olan çocukların gelecekleri olduğunu ifade eden Alas, "Camilerimiz ve kurslarımız bu yaz siz çocukların neşesiyle, koşuşturmasıyla ve gülüşleriyle güzelleşecek. Sizler bizim geleceğimiz, umudumuzsunuz. Kurslarımızda hem öğrenecek, hem güzel dostluklar kuracak hem de camilerimizin manevi ikliminden doya doya istifade edeceksiniz. Bu vesileyle, 2026 yılı yaz Kur'an kurslarımızın Dicle ilçemize, ailelerimize ve evlatlarımıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Kurslarımızda görev alacak olan fedakar din görevlilerimize ve öğreticilerimize başarılar diliyorum" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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