Diyarbakır'da Türk bayrağıyla sosyal deney yapıldı! Sonucu görmeniz lazım
Olay, Sur ilçesindeki Sur Alpaslan İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana geldi. Okulda görevli 3 öğretmen, öğrencilerin farkındalığını artırmak amacıyla okul koridorundaki koruma filesine Türk bayrağını katlayarak astı.
BAYRAĞIN KATLANDIĞINI FARK EDİNCE...
Ders zilinin çalmasının ardından sınıftan çıkan 5'inci sınıf öğrencisi Kübra Temiz, arkadaşıyla birlikte koridorda yürüdüğü sırada katlanmış haldeki Türk bayrağını fark etti. Temiz, ardından bayrağı düzgün şekilde açtı. O anlar, okulun güvenlik kamerasına yansıdı. Temiz'in bu davranışı takdir topladı.