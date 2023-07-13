Diş hekimliği mesleğine 123 taze kan

SAMSUN - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 26. döneminde mezun olan 123 öğrenci, büyük sevinç yaşadı.

Diş Hekimliği Fakültesi bahçesinde 26. dönem öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi. Yapılan törende 123 öğrenci mezun olmanın heyecanını yaşadı. Törende ilk olarak konuşan dönem birincisi Zeynep Uçan, "Bizden sonraki eğitim dönemlerinde öğrenci, ihtiyaç ve taleplerin öncelik verilirse bilgi ve tecrübeler hassasiyetle aktarılırsa gençlere ümit vaat edecek ve nesilden nesile aynı bilgi tecrübeler aktarılacaktır. Bu fikir doğrultusunda daha aydın, çağdaş ve adil bir toplum seviyesine ulaştığımız hekimlere, kadınlara, çocuklara ve masumlara şiddetin son bulduğu yarınlar diliyorum" dedi.

"Oda olarak her zaman yanınızdayız"

Samsun Diş Hekimleri Odası Başkanı Övgü Tunçdemir Eyüpoğlu, "Umarım meslek hayatları boyunca bu emeklerinin karşılığını alırlar. Etik kurallara bağlı, birbirine saygılı, ülkemizin değerlerine sahip çıkan, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bize kazandırdığı değerlere sahip çıkan, mesleki olarak kendini her zaman geliştiren, ilimden, eğitimden, uzaklaşmayan bireyler olurlar. Biz Samsun Diş Hekimleri Odası olarak meslektaşlarımızın her zaman yanındayız" diye konuştu.

"Sağlık ordumuzda önemli görevleri ele alacaksınız"

Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nilüfer Özkan, "Mezunlarımızın hayatları boyunca yapacakları çalışmalarla birey, aile ve toplum sağlığının korunması, sürdürülmesi ve iliştirilmesinde önemli katkılar sağlayacaklarına ve başarılar elde edeceklerine tüm kalbimle inanıyorum. 5 yıl süren zorlu bir eğitim sürecini başarıyla tamamladınız. Kendinize, ailenize, ülkenize ve dünyaya karşı da sorumluluğu olan diş hekimleri olarak sağlık ordumuzda önemli görevleri ele alacaksınız. Bilimsel bilgi ve becerilerinizi kullanırken sabırlı, hoşgörülü, şefkatli, merhametli özelliklede insan sevgisiyle hareket etmeniz gereken bir meslek grubu oldunuz bilinciyle edeceğiniz meslek yemininize sadık kalarak mesleğinizi icra edeceğinize inanıyorum" şeklinde konuştu.

Artık yapay zekanın, dijital teknolojimin konuştuğu dönemlerdeyiz.

OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Terzi ise "Bilgi bitmiyor. Bilgi araştırılıyor. Şu anda biliyorsunuz. Artık birçok alanda diagnostik anlamda birçok gelişme var. Artık yapay zekanın, dijital teknolojimin konuştuğu dönemlerdeyiz. Aynı zamanda tedavi anlamında çok farklı uygulamaların olduğu dönemdeyiz. Bu ve bunun gibi gelişmeler OMÜ'de akademik kadrolarımız tarafından ihtiyaç duyulduğunda sunulacaktır. Türkiye'nin farklı yerlerinden yıllar önce öğrencilerimizi buraya getiren gururlu ailelerden ise arzumuz şu: Bu ve bunun gibi başarılara her zaman şahitlik edin" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından 123 öğrenciye mezuniyet belgeleri verildi. Öğrenciler daha sonra yemin ederek diş hekimliğine ilk adımı attı. Edilen yeminlerin ardından keplerini havaya fırlatan öğrenciler mezuniyet coşkusu yaşadı.