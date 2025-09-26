Devlet okulunda 'sıra parası' krizi: Velilerden 2 bin 250 TL istendi

Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Meltem Mahallesi'nde bulunan bir ilkokulda, birinci sınıfa yeni başlayan öğrencilerin oturduğu eski sıra ve masalar tartışma yarattı.

VELİLERDEN 2 BİN 250 TL TALEP EDİLDİ

Velilerin şikayetleri üzerine okul yönetimi, sıraların ve masaların yenilenmesinin velilerin talebi doğrultusunda yapılabileceğini bildirdi. Bunun üzerine sınıf sorumlusu, veliler için bir mesajlaşma grubu kurarak kişi başı 2 bin 250 TL ücret karşılığında yeni masa-sıra alınabileceğini duyurdu.

ANKET KRİZİ

Mesajın ardından grupta bir anket açıldı. Ankete katılan velilerden 23'ü "hayır", sadece 7'si "evet" oyu verdi. Veliler, okulun demirbaşlarının devlet tarafından karşılanması gerektiğini belirterek tepki gösterdi.

"DEMİRBAŞLAR VELİYİ İLGİLENDİRMEZ" TEPKİSİ

Birçok veli, öğrencilerin kullandığı sıra ve masaların yenilenmesinin kendi sorumluluklarında olmadığını vurgularken, talep edilen paranın kabul edilemez olduğunu ifade etti.