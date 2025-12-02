Depremzede Öğrenci YKS'de Başarı Elde Etti

KAHRAMANMARAŞ'ta 6 Şubat depremlerinde evleri hasar gören Emine Kübra Vizir, Türk Kızılay'ın bölgede faaliyete geçirdiği prefabrik kütüphanede hazırlanarak girdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz'ın öğretim görevlisi olduğu Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne yerleşti. Vizir, ilk derste Kızılay Genel Başkanı Yılmaz'a çiçek vererek teşekkür etti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinin kırsal Helete Mahallesi'nde evleri hasar gören Emine Kübra Vizir, ailesiyle 6 ay yakınlarının yanında kaldı. Bu süreçte üniversite sınavına hazırlanamayan Vizir, daha sonra Türk Kızılay'ın deprem bölgesinde yürüttüğü iyileştirme çalışmaları kapsamında afetzedelere uygun bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla hayata geçirdiği '100'üncü Yıl Kütüphaneleri' projesi ile tanıştı. Vizir, her gün köyden yaklaşık 20 dakika yürüyerek ulaştığı Kızılay'ın prefabrik kütüphanesinde sınava hazırlandı. 1 yıl boyunca kütüphaneye giden Vizir, YSK'da sayısalda 520 puan alıp, 4 bin 837'nci olarak Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz'ın öğretim görevlisi olduğu Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne yerleşti. Türk Kızılay'ın depremzede öğrenciler için sağladığı eğitim bursundan da yararlanma hakkı kazanan Vizir, Biyokimya derslerine giren Fatma Meriç Yılmaz ile ilk derste tanıştı ve ona çiçek vererek teşekkür etti.

'20 DAKİKA YÜRÜYEREK KÜTÜPHANEYE GİDİYORDUM'

Emine Kübra Vizir, depremden sonra 6 ay evsiz kaldıklarını söyleyerek, "Depremden sonra moral ve motivasyon eksikliğinden dolayı çok fazla çalışamadık. 12'nci sınıftan sonra okula devam ettim. Ama 11'inci sınıf konuları eksik kaldığı için mezuna kalmak durumundaydım. O süreçte Kızılay kütüphaneleri ile yolum kesişti. Kızılay kütüphaneleri konteyner kentteydi. Ulaşım aracı kullanmama gerek yoktu. Her gün köyümden 20 dakika yol yürüyerek kütüphaneye gidiyordum. Ders çalışmak için uygun bir ortam ve çalışırken kullanabileceğimiz bilgisayarlarımız vardı. Bizlere sınava hazırlanmamız için kaynak kitaplar da verilmişti ve her hafta ücretsiz denemeler yapılıyordu. Oradaki arkadaşlarımı gördüğümde, yalnız olmadığımı fark ederek çalıştık, başardık. Şu an ben buradayım. Arkadaşlarım da farklı yerlerde güzel fakülteler kazandı" dedi.

Vizir, Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz'ın derslerine girdiğini ilk öğrendiğinde büyük mutluluk yaşadığını söyleyerek, "Fatma Hocamızın dersimize girmesi beni çok sevindirdi. Çiçek vererek kendisine minnettarlığımı göstermek istedim" diye konuştu.

'BÜYÜK EMEK VERDİNİZ'

Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, çiçekle jest yapan öğrencisine sarılıp, kutladı. Yılmaz, "Seni tebrik ediyorum. Çok zor zamanlar yaşadınız ne kadar büyük bir emek verdiğiniz biliyorum. Okumak ayrı bir emek, çalışmak ayrı bir emek. Sizler; deprem bölgesinden tıp fakültesini kazanan ya da deprem bölgesinden üniversiteyi kazananlar, herkesin kendini dağıttığı yerde 'hayır ben ayağa kalkacağım ve toparlanacağım' diyerek, tıp fakültesi kazandınız. Sizler Türkiye'nin en güçlü bireyleri olacaksınız" dedi.

'BU SENE 506 ÖĞRENCİMİZ KAZANDI'

Yılmaz, Kızılay olarak deprem bölgesinde birçok iyileştirme çalışması yaptıklarını anlatarak, "Kütüphaneler her zaman en önde. Bir öğrencinin 1 sene çalışacak ortam bulamaması, bazen bütün ömrünü etkileyecek bir hale gelebiliyor. Dolayısıyla oradaki on binlerce öğrencimiz kütüphanelerden faydalandı. Ders çalışacak yerleri yoktu. İlk kütüphaneyi Hatay'da açmıştık. Sonrasında 13 tane kütüphaneyi hem sahiplendirmiş hem açmış olduk. Devamında farklı bağışçılarımız geldi. Türk Telekom fiber internet altyapısını düzenledi. Üniversiteye hazırlık kitaplarını, üniversiteye hazırlık platformlarını online dershaneleri aktifleştirdi. O kütüphanelerde on binlerce öğrencimiz ders çalıştılar ve üniversite kazandılar. Geçtiğimiz sene 300 civarında öğrencimiz üniversiteyi kazandı. Bu sene ise 506 öğrencimiz kazandı" dedi.

'BİZ ONUNLA GURUR DUYUYORUZ'

Ders sırasında çok duygulandığını belirten Yılmaz, "Burada ekstra duygulanmamın sebebi kendi hocalık yaptığım yerde ilk dersimi anlatırken o bölgeden gelen Emine Kübra, düşünün ki Tıp Fakültesi en zor kazanılan okullardan bir tanesi; hem depremi yaşayacak hem o zorluğun içinde ders çalışacak ve gelip Ankara'da üniversite okuyacak. Biz onunla gurur duyuyoruz. Bir de bana çiçek almış. Bizim ona çiçek vermemiz lazım. Artık Emine Kübra benim kızım, ben onun ablası olurum, annesi olurum beraber okuruz burada" ifadelerini kullandı.