Haberler

Denizli OSB personeline afetlere farkındalık ve acil durum eğitimi verildi

Denizli OSB personeline afetlere farkındalık ve acil durum eğitimi verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Denizli OSB Müdürlüğü personeline yönelik Afet Farkındalık ve Acil Durum Eğitimi düzenlendi. Eğitimde doğal afetler öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenler anlatıldı, yangın tatbikatı yapıldı.

Denizli Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü personeline yönelik Afet Farkındalık Eğitimi ve Afet Acil Durum Eğitimi gerçekleştirildi.

Denizli OSB Konferans Salonu'nda, Denizli OSB İtfaiye Müdürü İsa Bay'ın anlatımıyla düzenlenen eğitimde; doğal afetler öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler, acil durum ekiplerinin görevleri ve acil durum anında doğru davranış şekilleri hakkında personele kapsamlı bilgiler aktarıldı. Eğitimin ardından yangın söndürme tatbikatı düzenlenerek katılımcıların teorik bilgilerini uygulamalı olarak pekiştirmeleri sağlandı.

Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaymanoğlu, gerçekleştirilen eğitimlerin önemine dikkat çekerek, "Afet ve acil durumlara karşı hazırlıklı olmak, can ve mal güvenliğinin korunmasında büyük önem taşımaktadır. Personelimizin muhtemel afet ve acil durumlarda doğru hareket edebilmesi amacıyla düzenlediğimiz bu eğitimleri önemsiyoruz. Farkındalığın artırılması ve müdahale kapasitesinin güçlendirilmesi adına eğitim faaliyetlerimizi sürdüreceğiz" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, CHP'den istifa etti

Bir belediye başkanı daha CHP'den istifa etti! AK Parti'ye katılıyor
Özgür Özel grup toplantısı için kararını verdi

Özgür Özel grup toplantısı için kararını verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ülke tarihinde bir ilk! Yeraltı sığınağında 2,7 ton uyuşturucu ele geçirildi

Sığınağın kapısı açıldı, ülke tarihine geçen skandal patlak verdi
Dev transferde kriz! Aziz Yıldırım pazarlık masasını dağıttı

Dev transferde kriz! Aziz Yıldırım pazarlık masasını dağıttı

Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde ilk duruşma başladı! Babadan Aleyna Kalaycıoğlu'na zor soru

Cinayet sonrası ilk yüzleşme! Duruşmada Aleyna'yı zora sokan soru
Nijerya'da Lassa ateşi nedeniyle ölenlerin sayısı 214'e yükseldi

Ülke dev bir mezarlığa döndü! Virüsün bilançosu korkunç boyutlarda
Mardin'de otomobilin çarptığı 78 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Yaşlı kadın ölüme böyle gitti
Galatasaray'a Singo şoku! Aylarca yok

Korkulan oldu!

Taşacak Bu Deniz'de yaprak dökümü! Gezep'ten sonra bir isim daha veda etti

Yaprak dökümü! Gezep'ten sonra bir isim daha veda etti