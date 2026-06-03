Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Bölge Finali Denizli'de Gerçekleşti

Millii Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen "Din, Ahlak ve Değer Alanı Seçmeli Dersler Yarışmaları Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Kızlar 3. Bölge Finali (Ortaokul-Lise)", Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü ev sahipliğinde başarıyla gerçekleştirildi.

11 ilin (DenizliAfyon Antalya aydın burdur Isparta İzmir Muğla Kütahya Manisa uşak)katılımıyla gerçekleştirilen bölge finali programı, Merkezefendi ilçesi Erbakır Fen Lisesi'nde yoğun katılımla icra edildi. Programa; Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Emre Çalışkan, Bakanlık Temsilcisi Fatih Maltepe, Merkezefendi Kaymakamı Abdullah Demir, Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Şimşek, İlim Yayma Cemiyeti adına Denizli İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Başgün, ilçe milli eğitim müdürleri, okul yöneticileri, öğretmenler, veliler, öğrenciler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Program; saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Açılış konuşmasını gerçekleştiren İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Emre Çalışkan, Denizli'nin köklü medeniyet birikimine vurgu yaparak, "Sizleri kadim şehir Denizli'mizde ağırlamaktan büyük onur ve mutluluk duyuyoruz." ifadeleriyle misafirleri selamladı. Çalışkan, bu tür organizasyonların öğrencilerin manevi gelişimlerine katkı sunduğunu ve kardeşlik iklimini güçlendirdiğini belirtti.

Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması; Kızlar Ortaokul ve Kızlar Lise kategorilerinde kura çekimi ile başlayan değerlendirme süreciyle gerçekleştirildi. Yarışmada öğrenciler, Kur'an-ı Kerim tilavetindeki maharetlerini jüri huzurunda sergiledi. Seçici kurul üyeliğini, Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden akademisyenler ile Denizli İl Müftülüğü'nden görevli hoca hanımlar üstlendi. Titizlikle yürütülen değerlendirme sürecinde öğrencilerin tilavet, tecvid, mahreç ve okuyuş usulüne ilişkin performansları esas alındı. Yarışma boyunca Kur'an-ı Kerim'in huzur veren ikliminde bir araya gelen öğrenciler, öğretmenler ve misafirler arasında kardeşlik, birlik ve dayanışma duyguları pekişirken; organizasyon sadece derece elde edilen bir yarışma değil, gönülleri buluşturan anlamlı bir buluşma olarak hafızalarda yer etti.

Yarışma sonunda dereceye giren öğrenciler şu şekilde belirlendi:

Kızlar Lise Kategorisi

Birinci: Hilal Cengiz – Kütahya Abdülhamid Han Anadolu Lisesi (97,4 puan)

İkinci: Nehir Mermer – Afyonkarahisar Şuhut Şehit İbrahim İmiş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (92,5 puan)

Üçüncü: Mevlüde Huri – İzmir Vali Vecdi Gönül Anadolu Lisesi (89,4 puan)

Kızlar Ortaokul Kategorisi

Birinci: Fatma Zeynep Kelem – Afyonkarahisar İscehisar Fatih Ortaokulu (95,5 puan)

İkinci: Tale Kencu – İzmir Merkez Cumhuriyet Ortaokulu (92,8 puan)

Üçüncü: Zeliha Nur Atalay – Kütahya Fatih Ortaokulu (92,6 puan) - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı