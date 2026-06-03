Mbappe, sevgilisi Ester ile tatilde
İspanyol model ve oyuncu Ester Expósito, Real Madrid'in yıldız futbolcusu Kylian Mbappe ile çıktığı tatilde görüntülendi. Çiftin birlikte geçirdiği tatil ilgi gördü.
Aylardır birlikte olan İspanyol model ve oyuncu Ester Expósito ile Real Madrid'in yıldız futbolcusu Kylian Mbappe, çıktıkları tatille dikkat çekti.
ESTER VE MBAPPE TATİLDE
İspanyol model ve oyuncu Ester Expósito ile Real Madrid'in yıldız futbolcusu Kylian Mbappe, birlikte çıktıkları tatille gündeme geldi. Aylardır birlikte olan çift, sezonun yorgunluğunu tatilde atarken objektiflere yansıdı.
ROMANTİK KAÇAMAK
Yoğun geçen sezonun ardından dinlenmek için tatile çıkan ikili, birlikte vakit geçirirken görüntülendi. Tatilden paylaşılan karelerde çiftin keyifli halleri dikkat çekti.
İLİŞKİLERİ İLGİYLE TAKİP EDİLİYOR
Elite dizisiyle dünya çapında tanınan Ester Expósito, oyunculuğunun yanı sıra modellik kariyeriyle de adından söz ettiriyor. Real Madrid'in yıldız ismi Kylian Mbappe ile yaşadığı ilişki ise uzun süredir magazin dünyasının yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor.