- Denizli'de KPSS heyecanı başladı

DENİZLİ - Denizli'de kamu kurumlarında işe girmek isteyen vatandaşlar, Kamu Personel Seçme Sınavı heyecanı yaşadı. Saat 10.15'te başlayan sınava bazı adaylar, dakikalar kala yetişti.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavı'nın ilk oturumu 10.15'te başladı. Sabah erken saatlerde araçlarıyla okullara gelen aileler ve adaylar, kent genelinde araç yoğunluğu oluşturdu. Görevliler tarafından adayların üzeri detaylı bir şekilde aranırken, salona metal eşya, etiketi bulunan su, anahtarlık, bozuk para ve kolyeler alınmadı. Adayların heyecanlarına ortak olan aileleri, dua ederek okul kapısında bekledi. Adaylar saatler öncesinden sınava gireceği okul ve fakülteler önünde yoğunluk oluşturdu. Saat 10.00 itibariyle son girişler yapılırken, bazı adaylar ise salona dakikalar kala yetişti.