Denizci öğrenciler mezuniyeti havuza atlayarak kutladı

Samsun Nedime Serap Ulusoy Denizcilik Lisesi'nden mezun olan 76 öğrenci, önce kep atarak mezuniyet coşkusunu yaşadı, ardından denizcilik geleneği kapsamında okulun eğitim havuzuna atlayarak unutulmaz anlar yaşadı.

Samsun'da Türkiye'nin en büyük denizcilik liseleri arasında yer alan Samsun Nedime Serap Ulusoy Denizcilik Lisesi'nde mezuniyet heyecanı yaşandı. Düzenlenen törende diplomalarını alan öğrenciler, kep atarak mezuniyetlerini kutladı. Törenin ardından denizcilik geleneğini sürdüren 76 mezun, okulun eğitim havuzuna atlayarak hem mezuniyet sevincini paylaştı hem de meslek hayatlarına ilk adımlarını attı. Okulda eğitim gören ve 76 öğrenci arasında tek kız olarak mezun olan Ecem Naz Demirağ ise yat kaptanı olarak denizlere açılmayı istediğini söyledi.

Gelenek bozulmadı

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende okul birincisi Enes Dursun mezuniyet kütüğüne plaket çaktı, ardından bayrak devir teslim töreni gerçekleştirildi. Diplomalarını alan 76 öğrenci ise önce kep attı, daha sonra denizcilik geleneği kapsamında okulun eğitim havuzuna atlayarak mezuniyet sevincini kutladı.

Öğrenci Ömer Eser Koca, "Çok güzel bir duygu. Her sene ayrı ayrı maceralarımız oldu. Dolu dolu geçti. İnşallah hayırlısıyla gemiye çıkacağız" diye konuştu.

Öğrenci Yusuf Demirbağ, "Arkadaşlarımızla son kez buluştuk ve bu havuza atlayarak mezuniyetimizi kutlamak istedik" şeklinde konuştu.

Öğrenci Tuğra Yılmaz, "Bizim için çok yorucu, unutulmaz ve eğlenceli bir mezuniyet oldu. Denizcilikte bu bir gelenektir ve her sene mezuniyetlerde yapılır" ifadelerini kullandı.

76 erkek öğrenci arasında tek kız mezun

76 öğrenci arasından tek kız öğrenci olarak mezun olan Ecem Naz Demirağ ise, "Çok heyecanlıyım. Mezun oldum ve aynı zamanda doğum günüm. Benim için çok zor bir süreçti. Her işin bir zorluğu olduğu gibi bunun da bir zorluğu oldu. Denizi çok seviyorum. Gemileri küçüklükten beri çok seviyorum. Bu yüzden bu okula gelmeye karar verdim. Artık mezunum ve yat kaptanı olarak denizlere açılmayı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"İnanıyorum ki bu yavrularımız TCG Anadolu'da, uçak gemilerimizde görev alacak"

Tekkeköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzunlar, "Samsun Nedime Serap Ulusoy Denizcilik Lisesi, ilimizin ve bölgemizin en nadir okullarından birisidir. Dolayısıyla burada yetiştirdiğimiz öğrencilerimizi hem kendi denizlerimizde hem de uluslararası denizlerdeki görevlerine çok iyi bir şekilde hazırladık. Artık 4. kaptan olarak başlıyorlar. 6 aylık stajlarının ardından büyük gemilerde görev alacaklar. Ben inanıyorum ki bu yavrularımız TCG Anadolu'da, uçak gemilerimizde görev alacak" açıklamasında bulundu.

Okul Müdürü Ali Kazak ise öğrencilere bundan sonraki hayatlarında başarılar diledi. Öğrencilerin havuza atlamasıyla mezuniyet töreni sona erdi. Törene ayrıca Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'nde görevli polislerde katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı