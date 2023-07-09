Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi dekanı, traktörün sürücü koltuğuna geçiyor bilim için tarla sürüp çapa yapıyor

Dekan traktör koltuğuna geçiyor, bilim için tarla sürüp çapa yapıyor

- Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi dekanı, traktörün sürücü koltuğuna geçiyor bilim için tarla sürüp çapa yapıyor

SİVAS - Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi dekanı, traktörün sürücü koltuğuna geçiyor bilim için tarla sürüp çapa yapıyor.

Kurulduğu günden bu güne kadar yaptığı bilimsel çalışmalarla adından sıkça söz ettiren Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, bilimsel çalışmalarının yanında öğretim üyeleriyle de adından sıkça söz ettiriyor. Adeta kendilerini bilim adayan öğrenciler ve akademik kadrosuyla dikkat çeken üniversite, birçok bilimsel çalışamaya da imza atıyor. Özellikle buğday, arpa, yulaf, şeker pancarı, soya gibi önemli ürünlerin ıslah çalışmalarını yapan üniversitenin Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi Dekanı ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tolga Karaköy, çalışkanlığıyla öğrencilere örnek oluyor. Bilim tarlasına giden Dekan Karaköy, kadrosu ve öğrencileriyle sıcak havalara rağmen bilim için ter döküyor. Karaköy, traktörün sürücü koltuğuna geçip bilim için tarla sürüp aynı zamanda da çapa yapıyor.

AR-GE tarlasında tüm işi kendi elleriyle yapıyorlar

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi Dekanı Tolga Karaköy, tohum yatağının hazırlanmasından ekim işleminin yapılmasına kadar her türlü işlemi traktörle bizzat kendilerinin yaptığını ifade ederek, " Burada 250 dekarlık tarımsal AR-GE merkezimiz var ve biz bu arazide bitki ıslah çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Biz bu çalışmaları genel olarak tahıllar içerisinde buğday, arpa, yulaf gibi önemli ürünlerde yapıyoruz. Tarla da toprağın hazırlanmasından, tohum yatağının hazırlanmasından ekim işleminin yapılmasına kadar her türlü işlemleri traktörle bizzat kendimiz yapıyoruz" diye konuştu.

"Hangi meslek gurubu olursa olsun mesleğinizi sevmeniz gerekiyor"

Dekan Karaköy, hangi meslek grubu olursa olsun kişinin mesleğini sevmesi gerektiğini söyleyerek, "Günlük idari görevlerim var ve bu çerçevede farklı toplantılarımız, komisyonlarımız, üniversitemizin tanıtılması gibi işlemleri yaptığım gibi akşam da saat 17: 00'den sonrası direk tarlaya geliyorum. Hangi meslek gurubu olursa olsun mesleğinizi sevmeniz gerekiyor, mesleğinizi sevdiğinizde yaptığınız her işten keyif alıyorsunuz. Bende gün boyu çalıştığımız yoğun iş ortamından kurtulup rahatlamak için buraya geliyorum. Böylece memleketimiz için farklı türlere ait yerli ve milli yeni çeşitlerin geliştirmesi konusunda faydalı işler yapmış oluyoruz, hem de kendimizi günün stresini burada atarak rahatlatmış oluyoruz" dedi.