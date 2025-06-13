Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Eğitimdeki Başarıları ve Fırsat Eşitliğini Vurguladı

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hasan Kalyoncu Üniversitesi mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada Türkiye'nin eğitim alanındaki ilerlemelerini anlattı. Yılmaz, üniversite sayısının 208'e yükseldiğini ve bilimsel yayın sayısının önemli ölçüde arttığını belirtti. Ayrıca, fırsat eşitliği anlayışının önemine değindi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde mezuniyet törenine katıldı. Törene Yılmaz'ın yanı sıra Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Gaziantep Eğitim ve Hizmet Vakfı Başkanı Cemal Kalyoncu, milletvekilleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Yılmaz, törende yaptığı konuşmada Türkiye'nin her alanda geliştiği gibi eğitim alanında da büyük başarılara imza attığını söyledi. Yılmaz, "2002 yılında 76 olan üniversite sayısı bugün 208'e yükselmiş durumda. 22 yıl önce üniversitelerimiz yılda yalnızca 9 bin bilimsel makale yayımlıyordu; bugün bu sayı 49 bine ulaştı. Türkiye, bilimsel yayın sıralamasında 22. sıradayken, artık 17'nci sırada yer alıyor. Bir zamanlar sadece belli şehirlerde bulunan üniversiteler, artık ülkemizin 81 ilinde gençlerimize hizmet veriyor. 2002 yılında 76 olan üniversite sayısı bugün 208'e yükselmiş durumda. Bu artış, eğitime yaptığımız büyük yatırımların bir parçasıdır. Bu yatırımların temelinde 'fırsat eşitliği' anlayışı oluşturuyor. Hangi şehirde, hangi ilçede doğmuş olursa olsun; her çocuğumuza aynı imkanları sunmak bizim görevimizdir. Bu nedenle fırsat eşitliği, Cumhuriyetimizin en önemli kazanımlarından biridir. Yalnızca üniversite sayısını değil, üniversitelerimizin niteliğini de artırdık. 22 yıl önce üniversitelerimiz yılda yalnızca 9 bin bilimsel makale yayımlıyordu; bugün bu sayı 49 bine ulaştı. Türkiye, bilimsel yayın sıralamasında 22. sıradayken, artık 17. sırada yer alıyor. Bir üniversitenin üç temel fonksiyonu vardır. Mevcut bilgiyi yeni nesillere aktarmak, yeni bilgi üretmek, bu bilgileri hayata geçirmek. Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin bu üç alanda da aktif olduğunu, bilginin ürüne ve katma değere dönüştüğü bir model sunduğunu memnuniyetle görüyoruz. Sadece eğitim değil, barınma imkanları konusunda da büyük adımlar attık. 2002'de yurt kapasitemiz 182 bin iken, bugün bu sayı neredeyse 1 milyona ulaştı. Öğrencilerimizin eğitimlerini maddi sıkıntı yaşamadan sürdürebilmeleri için burs ve kredi destekleri veriyoruz. Örneğin ön lisans ve lisans öğrencilerine 3 bin TL, yüksek lisans öğrencilerine 6 bin TL, doktora öğrencilerine 9 bin TL burs veriyoruz. Gaziantep'te burs ve kredi alan öğrenci sayısı da 4 bin 265'ten 23 bin 980'e yükselmiş durumda" diye konuştu.

CEMAL KALYONCU: GÜÇLÜ DEVLETLER GÜÇLÜ MİLLETLERLE VAR OLURLAR

Törende mezun olan öğrencilere tavsiyelerde bulunan Cemal Kalyoncu ise "Güçlü devletler güçlü milletlerle var olurlar. Güçlü milletler ise bilgi ve hikmet sahibi kişilerle ayakta kalırlar. Emek vermeden, mücadele etmeden, ter dökmeden istiklal ve istikbal mücadelesi kazanılamaz. İnsanlığın gelişmesine ve ülkemizin kalkınmasına katkı sağlamak için kendinize büyük hedefler koyun. Bu hedeflere ulaşmak için çok çalışın, kendinizi sürekli geliştirin. Hiçbir zaman değerlerinizden vazgeçmeyin, zorluklarla karşılaştığınızda asla pes etmeyin. Her daim güzel ahlak sahibi olun, adaletli olun. Bu yolculukta hayatın ve ailenizin değerini bilin. Bizler her daim sizlerin yanınızda olacağız. Hayatın her alanda ortaya koyacağınız katkılarla insanlığın yolunu aydınlatacağınıza, 'Büyük ve Güçlü Türkiye' vizyonuna ve değerlerimize sahip çıkarak Türkiye Yüzyılı'nda ülkemizi daha ileriye taşıyacağınıza yürekten inanıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, törende derece elde eden öğrencilere ödüllerini takdim etti.

Haber- Kamera: Ahmet ATMACA-GAZİANTEP-

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim
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