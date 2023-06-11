Çocuklar Gülsün Diye Derneği, ihtiyaç duyulan bölgelerde 45 anaokulu yaptırdı

Sanatçı Gülben Ergen'in kuruculuğunu ve başkanlığını üstlendiği Çocuklar Gülsün Diye Derneği, Milli Eğitim Bakanlığı ile 2015'te başlattığı işbirliği protokolü ve hayırseverlerin desteğiyle ihtiyaç duyulan bölgelerde bugüne kadar 45 anaokulu yaptırdı.

Sanatçı Gülben Ergen'in kuruculuğunu ve başkanlığını üstlendiği Çocuklar Gülsün Diye Derneği, Milli Eğitim Bakanlığı ile 2015'te başlattığı işbirliği protokolü ve hayırseverlerin desteğiyle ihtiyaç duyulan bölgelerde bugüne kadar 45 anaokulu yaptırdı.

Sanatçı Gülben Ergen'in başkanlığını yürüttüğü Dernek, 17 Şubat 2015'te Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan işbirliği protokolüyle ihtiyaç olan bölgelerde anaokulu yapımına başladı.

Bu kapsamda İstanbul, Ankara, Antalya, Gaziantep, İzmir, Erzurum gibi illerde anaokullarını faaliyete geçiren Derneğin 2015'ten bu yana yaptığı 45. eğitim kuruluşu Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hizmete girdi.

Dernek Başkanı ve sanatçı Gülben Ergen, AA muhabirine, Derneğin 45. okulunun açılışını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Okulları Milli Eğitim Bakanlığı öncülüğünde yaptıklarını anlatan Ergen, şunları söyledi:

"Bağışçılarımızla, yardımseverlerimizle ayakta kalmaya çalışıyoruz. Meslek hayatım boyunca yaptığım, gönlümü verdiğim en anlamlı proje bu. Önce kampanya olarak başladık, sonra dernek olduk. Dernek olduktan sonra ve 6 Şubat depreminin ardından afet bölgesinde 11 anaokulu projesi için ayrı bir izin aldık. İlk açılışımızı Diyarbakır'da yaptık, sonra Kahramanmaraş'ta yaptık, şimdi de Gaziantep'teyiz."

"Onurluyum, gururluyum"

Malatya ve Adıyaman'da da inşaatların devam ettiğini belirten Ergen, 11 afet bölgesinde 11 okulu bitirmek için hummalı çalışma yürüttüklerini belirtti.

Çocuklar Gülsün Diye Derneğinin yaptığı projelerin önemine dikkati çeken Ergen, şunları kaydetti:

"Kendi adıma okul öncesi eğitime katkıda bulunmak çok önemli ve değerli. Benim 3 oğlum var. Annelik evladına dokunmaktır. Evladına dokunduğunuz her bir annenin gönlünü alırsınız. Çocukların mutluluğu ve sevincini görüyoruz. Biz bunu 23 Nisan haftasında Diyarbakır'da yaşadık, 19 Mayıs'ta Kahramanmaraş'ta yaşadık. Bundan sonra diğer illerde yaşayacağız. Ülkemizin çocukları çok değerli, okul öncesi eğitim mutlaka alınması gereken bir eğitim. Onurluyum, gururluyum, kendi çocuklarıma anlatacak çok şey biriktiriyorum."