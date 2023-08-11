Şırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlenen yaz Kur'an kursları programla sona erdi. Yüzlerce çocuk Kur'an'la buluştu ve dini bilgiler öğrendi. Kapanış ve ödül programında konuşan İlçe Kaymakamı Nazlı Demir, toplumun maneviyattan uzaklaştığını belirtti ve ahlaklı nesiller yetiştirmenin önemine vurgu yaptı.

Cizre'de yaz Kur'an kursları sona erdi

ŞIRNAK - Şırnak'ın Cizre ilçesinde 3 Temmuz'da başlayan yaz Kur-an kursları düzenlenen programla sona erdi.

Cizre'de il ve ilçe müftülükleri koordinesine 3 Temmuz-11 Ağustos 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen kurslarda, yüzlerce çocuk Kur'an'la buluştu, dini bilgiler öğrendi. İlçe müftülüğü tarafından tarihi Ulu Cami'de kapanış ve ödül programı düzenlendi.

Programda konuşan İlçe Kaymakamı Nazlı Demir, toplumun bireyselleşip maneviyattan uzaklaştığını belirterek, "Aile yapısının bozulmasından kaynaklı toplumda hepimizin rahatsız olduğu sosyal, kültürel pek çok sorunla karşı karşıyayız. Hep beraber ahlaklı, temiz, dürüst, maneviyatına düşkün, içinde iman barındıran nesiller yetiştirerek aşacağız inşallah. Yaz Kur'an kursları bugün sona erdi. İnşallah verimli geçmiştir. Özverili çalışmalarından dolayı imamlarımıza ve öğreticilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Programda düzenlenen bilgi yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödül verildi.

Programa Kaymakam Demir, ilçe müftüsü, öğrenciler ve aileleri katıldı.