Cizre'de evde eğitim veren fedakar öğretmenler unutulmadı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, sağlık sorunları nedeniyle okula gidemeyen ve eğitim hakkı evlerine taşınan öğrencilerin kahramanı olan evde eğitim öğretmenleri düzenlenen anlamlı programda bir araya geldi.

Cizre İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mevlüt Gayirinal başkanlığında düzenlenen değerlendirme ve istişare toplantısında, sağlık engelleri nedeniyle okul sıralarından uzak kalan öğrencilere eğitim hakkı sunan öğretmenler buluştu. Sahada yaşanan fedakarlıkların dile getirildiği programda, gelecek dönemin yol haritası çizildi.

Programda konuşan Cizre Milli Eğitim Şube Müdürü Mevlüt Gayirinal, evde eğitim hizmetinin önemine dikkat çekerek eğitimin hiçbir şart altında engellenemeyecek kutsal bir hak olduğunu belirtti. Gayirinal, "Sizler, o evlerin kapısını çaldığınızda içeriye sadece ders kitaplarını ve bilgiyi götürmüyorsunuz; bir çocuğa umut, bir aileye moral ve güven taşıyorsunuz. Evde eğitim veren öğretmenlerimiz, eğitimde fırsat eşitliğinin bu topraklardaki en güçlü, en şefkatli temsilcileridir" dedi.

Toplantıda, yıl boyunca göğüslenen zorluklar, ulaşılan köyler, aşılan kilometreler ve en önemlisi de öğrencilerin hayatlarında oluşturulan büyük değişimler, öğretmenlerin kendi dilinden aktarıldı. Karşılıklı fikir alışverişiyle geçen programda iyi uygulama örnekleri paylaşıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı