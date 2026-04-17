Cizre'de akıl ve zeka oyunlarında geleceğin dahileri ödüllendirildi

Cizre'de akıl ve zeka oyunlarında geleceğin dahileri ödüllendirildi
Şırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlenen Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası finali, gençlerin stratejik düşünme yeteneklerini sergiledi. Öğrenciler ödüllerle onurlandırıldı.

ŞIRNAK (İHA) – Şırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlenen Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası ilçe finali, genç zihinlerin kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Öğrencilerin stratejik hamleleriyle renklenen turnuvada dereceye girenlere ödülleri verildi.

Cizre Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulunda gerçekleştirilen turnuva, öğrencilerin stratejik düşünme, problem çözme ve analitik becerilerini geliştirmek amacıyla düzenlendi. Kültürel mirasla modern zeka oyunlarını bir araya getiren etkinlikte öğrenciler, dereceye girebilmek için masalarda ter döktü. Turnuvanın final törenine katılan Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim etti. Bu tür organizasyonların gençlerin bilişsel gelişiminde kritik rol oynadığını vurgulayan İke, "Bu oyunlar sayesinde evlatlarımız sadece vakit geçirmiyor, aynı zamanda stratejik düşünme ve odaklanma becerileri kazanıyorlar. Bu süreç, gençlerimize planlı hareket etme ve karşılaştıkları sorunlara sistematik bir bakış açısıyla yaklaşma alışkanlığı kazandırıyor" dedi.

Öğrencilerin turnuva boyunca sergilediği kararlılığın umut verici olduğunu belirten Müdür İke, "Öğrencilerimizin gözlerindeki pırıltı ve hamlelerindeki o kararlılık, Türkiye Yüzyılı hedeflerimize emin adımlarla ilerlediğimizin en büyük kanıtıdır. Üreten, düşünen ve strateji geliştiren bir nesil yetişiyor" ifadelerini kullandı.

Törenin sonunda tüm öğrenci ve öğretmenleri tebrik eden Şahan İke, ilçe finalinde başarı göstererek il finallerine katılmaya hak kazanan öğrencilere başarılar diledi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Hakkında soruşturma başlatılan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel açığa alındı

Tuncay Sonel açığa alındı
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan eski polis Gökhan Ertok, itirafçı olmak için talepte bulundu

Gülistan Doku olayını aydınlatacak gelişme: İtirafçı olmayı kabul etti
Okul katliamından kurtulan çocuk anlattı! Saldırgan tek söz söyleyip, silahını ateşlemiş

Cani tek söz söyleyip, silahını ateşlemiş
Ayla öğretmen 6 kurşunla hayatını kaybetmiş, doktorlar 1 saat kalp masajı yapmış

Öğrencilerine gerçekten siper olmuş! Saldırıda kan donduran detay
Kod adıyla gizlenseler de MİT’ten kaçamadılar! Böyle yakalandılar

Kod adıyla gizlenseler de MİT’ten kaçamadılar
100 bin üyeli terör yuvası! Okul saldırıları sonrası peş peşe tehditler

100 bin üyeli terör yuvası! Okul saldırıları sonrası peş peşe tehditler
İsa Aras Mersinli’nin okul saldırısını planladığı 11 Nisan'daki notu ortaya çıktı! İfadeler inanılmaz

Saldırganın 11 Nisan'daki notu ortaya çıktı! İfadeler inanılmaz
Ayla öğretmen 6 kurşunla hayatını kaybetmiş, doktorlar 1 saat kalp masajı yapmış

Öğrencilerine gerçekten siper olmuş! Saldırıda kan donduran detay
Okul saldırganının yeni görüntüsü ortaya çıktı! Canlı yayında şarjöre mermi doldurmuş

Saldırganın yeni görüntüsü ortaya çıktı! Canlı yayında olay hareket
Yeni araçların adresi belli oldu! Listede 4 ilimiz öne çıkıyor

Yeni araçların adresi belli oldu! Listede 4 ilimiz öne çıkıyor