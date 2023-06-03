Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' çeşitli etkinliklerle kutlandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilan edilen 1-7 Haziran tarihleri arasında kültürün geliştirilmesi, tanıtılması ve yaygınlaştırılması amacıyla kutlanan 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası'nda Çaycuma Halk Eğitim Merkezi program düzenledi.

Çaycuma'da 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' kutlandı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilan edilen 1-7 Haziran tarihleri arasında kültürün geliştirilmesi, tanıtılması ve yaygınlaştırılması amacıyla kutlanan 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası'nda Çaycuma Halk Eğitim Merkezi program düzenledi. Sergiye; Kaymakam Mehmet Göze, Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş ve Şube Müdürü Muharrem Yol, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü İsmail Üzülmez ve Müdür Yardımcısı Ramazan Kavas, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi partiler, usta öğreticiler, kursiyerler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Çaycuma Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen sergi öncesi Halk Eğitim Müdürü İsmail Üzülmez konuşma gerçekleştirdi. Akabinde halk oyunları gösterisi ilgiyle izlenildi. Ardından açılış kurdelesi yoğun kalabalık eşliğinde kesildi. Halk Eğitimi Merkezi tarafından 2022 - 2023 eğitim ve öğretim yılı boyunca açılan kurslarda kursiyerler ile öğretmenlerin katkıları ve kurum yöneticilerinin destekleriyle yıl boyunca hazırlanmış olan çalışmaların yer aldığı sergi açılışı gerçekleştirildi. Müzik dinletisi eşliğinde kursiyerlerin, kursta yaptığı el emeği göz nuru ürünler gezilerek incelendi.