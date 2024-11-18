Canan Dağdeviren kimdir, kaç yaşında ve nereli? Canan Dağdeviren ne iş yapıyor, Nobel ödülü aldı mı?

Canan Dağdeviren ne ödülü aldı? Canan Dağdeviren'in hayatı ve kariyeri hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyor. Canan Dağdeviren kimdir? Türk bilim insanı Canan Dağdeviren kaç yaşında ve şu anda hangi alanda çalışmalar yapmaktadır? Detaylar haberimizdedir…

CANAN DAĞDEVİREN KİMDİR?

Canan Dağdeviren, 1985 yılında İstanbul'da doğdu, aslen Sivaslıdır. İlk ve orta eğitimini Kocaeli'de tamamladı. 2007'de Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Sabancı Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği programındaki yüksek lisans eğitimini 2009'da tamamladı. Aynı yıl Fulbright bursu kazanarak UIUC'da Malzeme Bilimi ve Mühendisliği bölümünde doktora eğitimine başladı. Bu süreçte esnek ve katlanabilir, deri üstüne yapıştırılabilir veya giyilebilir elektronik aletler üzerine çalışmalar yaptı. Doktora derecesini Aralık 2014'te aldı. Medikal teknoloji alanında çalışarak pilsiz çalışan giyilebilir bir kalp çipi (PZT MEH) ve cilt kanserini teşhis eden bir cihaz geliştirdi. Forbes'in 30 Yaş Altı Bilim İnsanı listesinde de yer aldı.

Canan Dağdeviren

Kendisi bilime olan merakında iki dönüm noktası olduğunu belirtmektedir. Bunlardan ilki babasının kendisine Marie Curie hakkında hediye ettiği bir kitap, ikincisi ise Erdal İnönü'den bizzat aldığı Anılar ve Düşünceler adlı eserdir. Özellikle Erdal İnönü ile tanışmasının lisedeki alan seçiminde etkili olduğunu ifade etmiştir. Ayrıca motivasyonunun düşük olduğu zamanlarda Mustafa Kemal Atatürk'ten ilham aldığını da bir demecinde açıklamıştır. Canan Dağdeviren, halihazırda Medya Sanatları ve Bilimleri alanında LG Kariyer Geliştirme Profesörlüğünü yürüttüğü Massachusetts Institute of Technology'de Türk akademisyen, fizikçi, malzeme bilimci ve yardımcı doçenttir. Dağdeviren, Harvard Cemiyeti tarihinde Harvard Üniversitesi Fellows Cemiyeti'nde Junior Fellow olan ilk Türk bilim insanıdır. Bir öğretim üyesi olarak, MIT Media Lab'da kendi Conformable Decoders araştırma grubunu yönetiyor.

Grup, malzeme bilimi, mühendislik ve biyomedikal mühendisliğinin kesişme noktasında çalışıyor. Diğer uygulamaların yanı sıra algılama, çalıştırma ve enerji hasadı için ilgilenilen hedef nesne ile yakından entegre olabilen mekanik olarak uyarlanabilir elektromekanik sistemler oluştururlar. Dağdeviren, doğadan ve insan vücudundan alınan hayati bilgilerin çeşitli fiziksel modellerde "kodlandığına" inanıyor. Araştırmaları, bu kalıpları yararlı sinyallere ve / veya enerjiye "çözebilen" uyumlu kod çözücülerin yaratılmasına odaklanmaktadır. Piezoelektrik malzemeleri (üzerine bir basınç, kuvvet uygulandığı zaman bu basınçtan elektrik enerjisi üretebilen malzemeler) insan organlarının üzerine yerleştirerek organların hareketini elektrik enerjisine çeviren cihazların mucididir. 18 Eylül 2019 tarihi itibarıyla Kadir Has Üniversitesi Mütevelli Heyetinin de bir üyesidir.

Dağdeviren'in çalışmaları Washington Post, IEEE Spectrum, Forbes, Discover Magazine, MedGadget, Stat News, Nature Materials, AP News ve daha fazlası dahil olmak üzere birçok medyada yer aldı.

BM Konuşması

Dağdeviren, malzeme bilimi ve mühendisliği alanlarındaki çalışmalarına ek olarak, özellikle STEM kariyerine devam eden genç kadınlar olmak üzere gelecek nesil genç bilim insanlarına ilham vermeyi amaçlıyor. Facebook, Twitter ve Instagram hesapları aracılığıyla, dünyanın dört bir yanındaki genç beyinlerle bağlantı kurmak için sosyal medyayı bir araç olarak kullanıyor.

Şubat 2018'de Birleşmiş Milletler'de Uluslararası Bilimde Kadın ve Kızlar Günü kutlamaları kapsamında Barışı ve Kalkınmayı Sürdürmek için Diplomaside Bilimde Kadın Etkinliği'nde konuşmaya davet edildi.

Ödülleri/Başarıları

Forbes dergisinin "30 yaşından genç 30 bilim insanı" listesine girdi.

Harvard Üniversitesi'nin Genç Akademi üyeliğine (Junior Fellow of Harvard) seçildi.

MIT Technology Review'un her yıl derlediği 35 Yaş Altı Mucitler listesinde yer aldı.

İllinois İnovasyon Ödülü (Illinois Innovation Prize) kazandı.

CANAN DAĞDEVİREN NE ÖDÜLÜ ALDI?

Kendi enerjisiyle çalışan kalp pili projesiyle tanınan bilim insanı Canan Dağdeviren, son olarak kanseri teşhis edebilen bir elektronik sütyen geliştirdi. Şu anda insanlı test aşamasında olan bu buluş, tamamlandığında yılda 12 milyon kadının tedavi sürecine önemli katkılar sağlaması bekleniyor. Doç. Dr. Dağdeviren, bu önemli çalışmalarından dolayı Sağlık Bakanlığı Aziz Sancar Bilim Ödülü'ne layık görüldü.